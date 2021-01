Veja Essa: Trump, Bolsonaro e Fachin

“Sejam felizes. Nos vemos em breve.”

DONALD TRUMP, ex-presidente americano, saindo pela porta dos fundos da Casa Branca direto para a Flórida, sem assistir à posse de Joe Biden (veja reportagem na pág. 48)

“Quem decide se um povo vai viver em uma democracia ou em uma ditadura são as suas Forças Armadas.”

JAIR BOLSONARO, presidente, que nas últimas semanas reverteu ao modo “língua solta”

“As mentes totalitárias põem em marcha a demolição das instituições democráticas.”

EDSON FACHIN, ministro do STF, em artigo em que condena a “massiva disseminação de embustes”

“Eles olham para a gente e têm algumas opções de como você chegou até aqui: de quem é filha, de quem é esposa e, se não for nenhuma dessas, você dormiu com alguém.”

ISA PENNA, deputada estadual (PSOL-SP) apalpada pelo colega Fernando Cury (Cidadania) em pleno plenário, na frente de câmeras. A comissão de ética do partido pediu sua expulsão

“Eduardo tinha febre, mas não quis se vacinar / Tinha medo de virar jacaré / Enquanto a Mônica no hospital / No outro canto da cidade estava pronta para o que der e vier.”

ROB GORDON, roteirista, encaixando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e Mônica Calazans, a enfermeira que primeiro recebeu vacinação no Brasil, em paródia da famosa canção do Legião Urbana

“Estamos sitiados.”

BOBI WINE, músico, deputado e principal candidato da oposição em Uganda, com a casa cercada pela polícia na eleição da quinta 14. O presidente Yoweri Museveni, há 35 anos no poder, se declarou reeleito

“Receio que ela não esteja mais entre nós.”

CHRISTOPHER SKAIFE, mestre dos corvos da Torre de Londres, lamentando o desaparecimento de um dos seis pássaros que a habitam. Reza a lenda que, se o número baixar, o império desmorona. Felizmente, Skaife tem um corvo reserva

“A história caminha como uma velha bêbada, para a frente e para trás.”

ARNALDO JABOR, cineasta, sobre o ritmo das mudanças no Brasil

“Abriu a porta, mas eu tive de ralar muito nos testes e manter a porta aberta.”

ALICE BRAGA, atriz, respondendo a comentário do diretor Fernando Meirelles de que a carreira dela deslanchou ao aparecer no cartaz de Cidade de Deus

“Eu chegando no postinho para receber minha vacina.”

CAMILA PITANGA, atriz, em legenda de foto no Instagram em que aparece toda sexy e glamorosa

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722