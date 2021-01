Veja Essa: Mourão, Anitta e Marquezine

“Monsieur Macron? Monsieur Macron n’est pas bien. Monsieur Macron desconhece a produção de soja no Brasil.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, fazendo pouco da ameaça do presidente francês de desenvolver uma espécie de soja europeia porque continuar a depender da brasileira “é o mesmo que apoiar o desmatamento da Amazônia”

“(É) inadmissível, diante da gravidade da situação da saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação.”

MAYRA CORREIA PINHEIRO, funcionária do Ministério da Saúde, em ofício ordenando que a prefeitura cumpra as diretrizes da pasta e distribua remédios de eficiência não comprovada contra a Covid-19, como a célebre cloroquina (veja a reportagem na pág. 36)

“Fizemos um caixa de subsistência.”

EDSON TORRES, empresário envolvido em esquema de propinas, investigado no Rio de Janeiro, ao afirmar que repassou 980 000 reais ao governador afastado Wilson Witzel ainda na campanha

“Ser fiel ao povo, ao time e ao país que amo é mais importante do que qualquer honraria individual.”

BILL BELICHICK, treinador do time de futebol americano Patriots e amigo de Donald Trump, que desistiu de receber a Medalha da Liberdade por causa da invasão do Congresso por trumpistas

“Não posso imaginar outra reação a esta capa que não seja achá-la alegre e positiva.”

ANNA WINTOUR, diretora da Vogue, defendendo a pouco glamorosa foto da vice Kamala Harris, de tênis e, segundo as más línguas, “embranquecida”, na edição de fevereiro

“Pendure em lugar visível as roupas tamanho P que você vestia antes do parto. Quando tiver vontade de comer mais do que precisa ou de adiar exercícios, motive-se com a visão delas.”

PREFEITURA DE SEUL, capital da Coreia do Sul, em uma criticadíssima cartilha para mulheres grávidas, que também recomenda que deixem a casa limpa e bem provida antes de ir para o hospital

“Para mim, viver uma relação aberta é uma questão política.”

FERNANDA NOBRE, atriz, ao revelar que ela e o marido, o dramaturgo José Roberto Jardim, decidiram abdicar da monogamia no casamento

“Eu sabia que nunca ia conseguir escutar as pessoas ao telefone, as crianças gritando, as músicas tocando. Mas não me revoltei. Escolhi outro caminho.”

BRENDA COSTA, modelo de 38 anos que nasceu surda, fez carreira internacional, casou-se e mora em Londres com o marido e dois filhos

“Venho por meio desta pedir desculpas, sabe por que, gente?(…) Eu virei essa pessoa. (…) Tô começando a esquecer as palavras.”

ANITTA, cantora que passa temporada nos Estados Unidos, contando que achava esnobe quem misturava idiomas e agora se pega fazendo o mesmo

“Não tem hater que consiga competir comigo mesma. Eu sou pior.”

BRUNA MARQUEZINE, atriz que está em uma excepcional forma física mas diz se cobrar demais, o que acentua seus problemas com depressão

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721