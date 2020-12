Veja Essa: Luiz Fux, Mourão e Ernesto Araújo

“Quem olha para o Brasil, olha com o olhar de quem quer segurança jurídica. E como você garante isso? Evitando orgia legislativa, várias leis todos os dias.”

LUIZ FUX, presidente do STF, numa análise consciente sobre o papel do Congresso

“São três moleques.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, qualificando os rebentos políticos de Jair Bolsonaro

“Pandemia não pode ser pretexto para controle social totalitário.”

ERNESTO ARAÚJO, ministro das Relações Exteriores, que insiste em situar o novo coronavírus no centro de complôs da elite para dominar as massas

“A China conduziu ‘testes humanos’ em membros do Exército de Libertação Popular com vistas a desenvolver soldados com ‘capacidade biologicamente expandida’.”

JOHN RATCLIFFE, diretor nacional de inteligência dos EUA, em artigo afirmando que o governo chinês planeja criar super-homens para dominar o planeta

“Não é para sempre. Só 100 dias.”

JOE BIDEN, presidente eleito dos Estados Unidos, pedindo à população que use máscaras nesse período a partir de sua posse, em janeiro

“Disse sim na mesma hora.”

ANTHONY FAUCI, maior infectologista dos Estados Unidos, que passou a pandemia às turras com Donald Trump, confirmando que aceitou o convite de Joe Biden para ser seu principal assessor médico

“Representar o conjunto da obra de um dos maiores compositores de todos os tempos (…) é um privilégio e uma responsabilidade.”

JODY GERSON, presidente da Universal, que acaba de adquirir os direitos sobre tudo o que Bob Dylan compôs ao longo da vida. Preço: 300 milhões de dólares

“O espaço muito masculino da prisão militar causou outro apagão no Narciso aqui, que foi da atração sexual e sentimental por homens.”

CAETANO VELOSO, revelando que deixou de sentir atração pelo mesmo sexo após temporada na cadeia durante a ditadura

“A fofoca é muito importante para o artista (…). Não adianta bombar na novela se ninguém fala de você.”

NELSON RUBENS, fofoqueiro profissional há décadas e, portanto, entendido no assunto

“Não foi planejado.Foi no susto.”

MARIANA XIMENES, atriz, lembrando sua primeira vez, aos “16, 17 anos”, com o então namorado, o ator Caio Blat

“Foi uma das piores semanas que já tive.”

LEWIS HAMILTON, campeão de Fórmula 1, que se afastou do campeonato ao pegar Covid-19. Ele já voltou aos treinos

“Uma m… colossal.”

TOTO WOLF, chefe da equipe da Mercedes, definindo a trapalhada em uma troca de pneus que tirou seus pilotos do pódio no Grande Prêmio de Sakhir, no Bahrein

“É o narcomarketing.”

ALEJANDRA LEÓN OLVERA, antropóloga mexicana, sobre o intenso uso, pelos cartéis do México, das redes sociais, sobretudo o TikTok, para intimidar, ameaçar e recrutar

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717