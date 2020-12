Veja Essa: FHC, Moro e Paola Carosella

“Acho que esqueleto, o próprio nome diz, tem de enterrar, né?”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, ex-presidente, quando questionado sobre os peessedebistas Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin. Depois, livrou a barra de Alckmin — “Ele é sério”

“Não é advocacia, nem atuarei em casos de potencial conflito de interesses.”

SERGIO MORO, ex-ministro e ex-czar da Lava-Jato, sobre o novo emprego na consultoria que administra a recuperação judicial da Odebrecht, a usina de propinas no centro da operação

“Eduardo Nantes Bolsonaro jamais entregou qualquer dossiê a órgão de representação internacional.”

KARINA KUFA, advogada do deputado federal, desdizendo o próprio. Em agosto, ele havia prestado “total apoio” a um aliado que elogiou a entrega de uma lista de 1 000 “antifascistas” à Embaixada dos Estados Unidos

“Os próximos três meses vão ser simplesmente horríveis.”

ASHISH JHA, reitor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Brown, prevendo extrema virulência da pandemia nos Estados Unidos antes da chegada da vacina

“Eu não vou desistir.”

JOSHUA WONG, o mais conhecido ativista pró-democracia de Hong Kong, ao ser levado para a prisão. Ele foi condenado a treze meses e meio por organizar um protesto

“Tenho enorme prazer em compartilhar (…) e prestar homenagem à nossa grandiosa nação.”

MELANIA TRUMP, primeira-dama dos Estados Unidos, em tour virtual da decoração natalina da Casa Branca. Em uma gravação vazada, ela reclamou da obrigação: “Quem liga a mínima?”

“Eu não apoiava o halo há alguns anos, mas acho que foi a melhor coisa que implementamos na Fórmula 1. Sem ele, eu não estaria falando com vocês hoje.”

ROMAIN GROSJEAN, piloto francês, elogiando o equipamento de segurança que permitiu a ele escapar só com queimaduras leves do carro que explodiu e pegou fogo no Grande Prêmio de Bahrein

“O que mais me espanta é ainda não ter cansado de fazer música. A essa altura, já devia estar de saco cheio.”

PAUL MCCARTNEY, músico que se prepara para lançar mais um álbum, inteiramente gravado durante a pandemia

“Postando para mostrar o corpão apenas. Demorei uns quarenta anos para gostar de mim, então melhor celebrar enquanto tenho um pouco de colágeno e gravidade.”

PAOLA CAROSELLA, chef e jurada de programa culinário, exibindo foto em roupa de ginástica nas redes sociais

“Maradona tinha paixão pelo jogo. (…) E todo amor que ele tinha pela bola, pelo jogo, eu penso que hoje o Cristiano Ronaldo tem um pouco disso; o Messi não tem nada.”

JORGE JESUS, treinador, alfinetando os craques contemporâneos

“Fila de uma hora para embarque doméstico! Só eu acho meio absurdo?”

JULIANA PAES, atriz, caindo na real na ponte aérea ao voltar de viagem ao exterior

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716