Veja Essa: Justin Trudeau, Bolsonaro e Kim Kardashian

“Eu posso entender por que as pessoas têm sentimentos muito, muito fortes em relação a ele.”

JUSTIN TRUDEAU, primeiro-ministro do Canadá, em crítica velada a Donald Trump, achando que estava falando ao telefone com a ativista Greta Thunberg. Na verdade, era um trote

“Não recebi nenhuma orientação para adiar minha decisão. Recebi, isso sim, ameaças on-line (…) dirigidas a mim, à minha família, à minha equipe, até a meus bichos de estimação.”

EMILY MURPHY, a funcionária pública que custou, custou, mas finalmente abriu a porta dos órgãos de governo ao grupo de transição de Joe Biden

“O Hino Nacional do meu país diz que o Brasil é gigante pela própria natureza. Estejam certos de que nada mudará isso. Vamos continuar protegendo nossa Amazônia, nosso Pantanal e todos os nossos biomas.”

JAIR BOLSONARO, presidente, expondo no encontro do G20 sua noção muito peculiar de como proteger a natureza do gigante

“Não vemos nenhum sinal de imunidade da população que esteja limitando o contágio neste momento.”

ANDERS TEGNELL, epidemiologista-chefe da Suécia, país que não adotou quarentena nem uso de máscara. A estratégia não resultou na chamada imunidade de rebanho e os casos estão explodindo

“Ela nunca foi muito fã de Grantham, e Grantham nunca foi muito fã dela.”

JOHN CAMPBELL, biógrafo de Margaret Thatcher, justificando a resistência de moradores da cidade natal da polêmica ex-primeira-ministra britânica à inauguração de uma estátua dela, prevista para 2021

“Refletindo.”

KIM KARDASHIAN, a deusa das influenciadoras, em legenda para uma foto de biquíni mínimo, dentro do seu imenso closet

“Todo mundo foi contra, o marido, os filhos. Mas fui ficando. E estou adorando.”

GLORIA PIRES, atriz, que durante o isolamento decidiu assumir os fios brancos, aos 57 anos

“Eu fui casada imaginariamente com o Richard Gere.”

DEBORAH SECCO, atriz, relevando a paixonite que o sertanejo Cesar Menotti revelou ter tido por ela na adolescência

“Vivendo mais intensamente a realidade do mundo contemporâneo, ocorreu-me marcar essa especificidade do modo como Moreno foi gerado.”

CAETANO VELOSO, músico, explicando por que citou a “reprodução heterossexual” do filho, em post no aniversário dele. O uso da expressão foi execrado nas redes

“Homem, para.”

PAOLA CAROSELLA, chef e jurada de um concurso de culinária, tirando da frente do colega Erick Jacquin o prato de docinhos que ele atacava

“Só uma artista com sua total segurança e sua heroica indiferença ao que os outros pensam poderia dar vida a Clara.”

A.O. SCOTT, crítico de cinema do The New York Times, ao incluir Sonia Braga (e sua atuação em Aquarius) na lista dos 25 melhores atores do século até agora

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715