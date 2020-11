Veja Essa: Príncipe William, Paulo Guedes e Xuxa

“Coisas importantes estavam acontecendo e eu não quis preocupar ninguém.”

PRÍNCIPE WILLIAM, confirmando que guardou segredo sobre seu contágio pelo novo coronavírus em abril, mês em que foram divulgados os testes positivos de seu pai, o príncipe Charles, e do primeiro-ministro Boris Johnson

“A Febraban é uma casa de lobby.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, condenando a federação dos bancos por financiar “ministro gastador para ver se fura o teto”

“Mais seriedade, menos oba-oba, de modo que não se admita que um médico de 28 anos de idade morra testando uma vacina.”

ANTONIO MACEDO, médico de Jair Bolsonaro e um dos mais respeitados especialistas em sua área, promovendo fake news ao condenar os testes em andamento — a morte do voluntário teve outras causas. A VEJA, explicou depois: “Minha crítica é para a possibilidade de uso de qualquer vacina sem autorização da Anvisa”

“(Estamos) profundamente preocupados com as notícias de irregularidades eleitorais, prisões e violência.”

MIKE POMPEO, secretário de Estado americano, em comunicado na terça-feira 3 manifestando inquietação com as eleições… na Tanzânia

“O papa Francisco respondeu a duas perguntas distintas, em dois momentos diferentes que, no documentário, foram editadas e publicadas como uma só resposta, sem a devida contextualização, o que gerou confusão.”

SECRETARIA DE ESTADO DO VATICANO, em nota interna em que alega que o pontífice foi mal interpretado ao dizer que homossexuais “têm direito a uma família” e ao defender “uma lei de convivência civil” para eles

“Aceito as evidências dela sobre a natureza dos ataques cometidos. Devem ter sido aterrorizantes.”

ANDREW NICOL, juiz britânico, ao decidir que o ator Johnny Depp não tem direito a indenização por ter sido chamado de “espancador de mulher” pelo tabloide The Sun. Ele considerou válidas doze das quatorze surras e ameaças de morte descritas pela principal testemunha da defesa, Amber Heard, ex-mulher de Depp

“Faça um pedido no McDonald’s.”

BURGER KING, em surpreendente mensagem no Twitter incentivando o consumo na rede rival — e em todos os restaurantes e lanchonetes, necessitados do apoio dos clientes neste momento. No fim, a ressalva: “Comprar um Whopper é melhor, mas levar um Big Mac também não é ruim”

“Olha, posso dizer que no passado eu só imaginava a porta da frente da nave, mas hoje em dia vale tudo.”

XUXA, apresentadora cada vez mais saliente, apelando para alegorias espaciais ao falar sobre sexo em uma entrevista

“A crise me pegou. Por isso eu chorei.”

PRINCESA Katleen CHÁVEZ ARCE, atriz que venceu neste ano o tradicional concurso de melhor carpideira promovido no Dia de Finados, desta vez on-line, pela cidade de San Juan del Río.

Ela chorou por dois minutos diante do túmulo de um desconhecido, “mas antes pedi permissão a ele”

“Já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho.”

MARIA ZILDA BETHLEM, atriz, revelando que sofreu com o mau hálito de José de Abreu nas cenas de beijo da novela Bebê a Bordo (1988). Naquela época, segundo ela, o ator bebia demais

“Eu sou uma mulher, uma mulher bem resolvida, independente e que vai descobrir quem vazou as informações do meu trabalho, todas erradas, destruindo meu sonho de ter um vídeo de contratação mais legal do que o do Bruno Gagliasso.”

MANU GAVASSI, cantora e atriz, reagindo com bom humor ao vazamento de seu contrato com a Netflix

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712