Veja Essa: Príncipe Harry, Bolsonaro e Ricardo Salles

Por Lizia Bydlowski - Atualizado em 29 out 2020, 21h53 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

“Quando você percebe, ou se sente desconfortável, é sua obrigação se informar e tomar posição, porque a ignorância deixa de ser desculpa.”

PRÍNCIPE HARRY, falando sobre o “preconceito inconsciente” das pessoas privilegiadas, que, no caso dele, só deixou de existir quando “me pus no lugar da minha mulher”

“Vacina obrigatória aqui só no Faísca.”

JAIR BOLSONARO, presidente, mandando recado político em pose com seu cachorro (veja reportagem na pág. 62)

“Chega dessa postura de #mariafofoca.”

RICARDO SALLES, ministro do Meio Ambiente, dirigindo-se ao general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que criticou integrantes do alto escalão por estarem “esticando a corda”. Ele pediu desculpas depois

“O caixa dois não foi uma unha encravada no sistema político brasileiro. O caixa dois foi sempre a alma do sistema eleitoral brasileiro.”

JOÃO SANTANA, marqueteiro do PT, que sabe muito bem do que fala: condenado na Operação Lava-Jato por pagamentos heterodoxos, fez delação premiada e cumpre pena em liberdade vigiada

“A República gira hoje em torno da proteção aoFlávio Bolsonaro.”

WILSON WITZEL, governador afastado do Rio de Janeiro sob suspeita de corrupção, investindo em entrevista a VEJA contra o clã empenhado, segundo ele, em “abater” adversários

“Mande examinar sua saúde mental.”

RECEP ERDOGAN, presidente da Turquia, extrapolando na reação às falas e às medidas do presidente da França, Emmanuel Macron, contra instituições islâmicas em resposta a um ataque terrorista na França. Vários países muçulmanos anunciaram um boicote aos produtos franceses

“Não vamos controlar a pandemia.”

MARK MEADOWS, chefe de gabinete da Casa Branca, confirmando a disposição do governo de tratar a Covid-19 “exatamente como uma gripe”, com foco em remédios e vacinas

“Com o turismo paralisado, foi bom ver o país mencionado na mídia.”

KAIRAT SADVAKASSOV, vice-presidente do Conselho de Turismo do Cazaquistão, nação pessimamente retratada nos dois filmes do personagem Borat. O governo está aproveitando a estreia da sequência para promover uma campanha turística usando o bordão dele: “Kazakhstan, very nice!”

“Dançamos, passeamos de bicicleta, nadamos com as baleias, andamos de caiaque, vimos um filme na praia e tantas coisas mais. Reconheço que isso está fora do alcance da maioria das pessoas. Momentos como este me fazem perceber, humildemente, como sou favorecida pela vida.”

KIM KARDASHIAN, rainha das influenciadoras, praticando controle de danos depois de ser fuzilada nas redes porque, em plena pandemia, alugou uma ilha, juntou família e amigos e se esbaldou, com abundância de fotos, na festa de seus 40 anos

“Abraçando, acariciando ou segurando.”

COMUNICADO DO INSTAGRAM, elencando as três situações em que fotos de seios estão liberadas. Já “apertados, em um movimento de agarrar com os dedos dobrados”, continuam proibidos

“O Zezé está aí com a piriguete dele.”

ZILU GODOI, ex-mulher de Zezé Di Camargo, destilando um felzinho ao comentar foto de amiga em praia catarinense onde ele tem apartamento

“Ficávamos sem máscara, mas tínhamos um acrílico separando e não senti falta. Claro que, quando vem um Fabio Assunção, a gente pensa: não terei outra oportunidade.”

TATÁ WERNECK, apresentadora, explicando — e fazendo piada com — os protocolos da retomada das gravações de seu programa Lady Night

“A gente acredita que, aos 45 minutos do segundo tempo, a situação vai mudar, porque o espírito do Natal ainda existe.”

LIMACHEM CHEREM, fundador da Escola de Papai Noel do Brasil, lamentando a baixa procura por bons velhinhos este ano

“Eu choro quando fico com raiva de mim mesma por estar feliz demais.”

CHRISSY TEIGEN, modelo, em artigo comovente sobre a perda recente de um bebê de vinte semanas

Publicado em VEJA de 4 de novembro de 2020, edição nº 2711