Veja Essa: as frases que se destacaram na semana

Atualizado em 22 out 2020, 20h27 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

Por Lizia Bydlowski - Atualizado em 22 out 2020, 20h27 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

“Os homossexuais têm direito a uma família. Eles são filhos de Deus.”

PAPA FRANCISCO, pontífice vanguardista, em documentário no qual defende “uma legislação para a união civil” de pessoas do mesmo sexo, contrariando normas explícitas da Congregação da Doutrina da Fé

“Tecnicamente, fica muito difícil você estabelecer uma estrutura comunicacional com a sociedade colocando na linha de frente a principal autoridade que promove a geração de informação.”

OTÁVIO DO RÊGO BARROS, general e ex-porta-voz do governo, enrolando-se para explicar a maior dificuldade de seu antigo cargo: um presidente que fala demais

“Vamos continuar a construir uma Espanha digna daqueles que lutaram para que pudéssemos ser o que somos agora: livres.”

PEDRO SÁNCHEZ, primeiro-ministro espanhol, condenando o esforço do partido de extrema direita Vox para remover homenagens aos opositores do ditador Francisco Franco na guerra civil, em represália pela retirada dos restos mortais do próprio general do monumento que ele mandou construir para si nos arredores de Madri

“Os cidadãos fizeram enormes sacrifícios. O custo foi extraordinário e estamos todos exaustos.”

HANS KLUGE, diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa, comentando a resistência da população a novas quarentenas

“#LloraElonMusk”

HASHTAG NO TWITTER, explorando a surpreendente ligação entre o dono da Tesla e as eleições na Bolívia, vencidas por um aliado do ex-presidente exilado Evo Morales. Em julho, Musk postara “Damos golpe em quem quisermos. Aguentem”, em troca de desaforos com apoiadores de Morales. Nos bastidores da rixa, dizem os entendidos, estão as reservas bolivianas de lítio, material essencial para carros elétricos

“Nem acredito que conseguimos.”

DANTE LAURETTA, chefe da missão da Nasa em que a espaçonave Osiris-Rex, utilizando um braço-robô, conseguiu pela primeira vez extrair material da superfície de um asteroide que pode desvendar mistérios dos primórdios do universo. A Osiris-Rex deve retornar à Terra em 2023

“Fora, Bolsonaro.”

CAROL SOLBERG, jogadora de vôlei, repetindo na TV a frase que resultou em uma advertência da confederação por se manifestar politicamente. Calma: foi resposta à pergunta do humorista Fábio Porchat sobre o que diria a um filho chamado Bolsonaro se ele estivesse dentro de casa e ela quisesse que saísse

“Infelizmente tem esse movimento feminista.”

ROBINHO, atacante brasileiro condenado por estupro na Itália, exercitando mais uma vez sua impressionante capacidade de falar asneiras quando o assunto vem à tona

“Foi muito difícil sair da personagem. (…) Depois que a filmagem acabou, continuei tendo ataques de pânico.”

LILY JAMES, atriz de Rebeca — A Mulher Inesquecível, refilmagem de um clássico de Alfred Hitchcock

“Teve muita gente que já disse que transou comigo e não foi verdade. Responder sobre esses assuntos acaba dando publicidade a quem quer audiência com meu nome. Eu deixo passar.”

BETTY FARIA, atriz, lembrando, aos 79 anos, que nem tudo são flores na vida de sex symbol

“Foi demais para o meu axé.”

ALCIONE, cantora, sobre sua reação ao saber que o rapper Snoop Dogg (a quem foi apresentada pelas netas) era seu fã

“É importante que o homem entenda que o cajado está descendo. (…) Não vai ter bunda-mole no céu, só casca-grossa. Afinal, quando a casca é grossa, o inimigo bate e cai.”

BABY DO BRASIL, cantora e pastora, antecipando um certo clima na hora do encontro com o Senhor, agora que entramos, segundo ela, “no período do apocalipse”

“No Brasil, basta nascer preto para ser suspeito. Por isso mesmo, estou metendo o pé do país.”

NEGUINHO DA BEIJA-FLOR, sambista, que pensa em ir morar no exterior. Um neto dele de 20 anos foi morto enquanto trabalhava, na troca de tiros entre polícia e bandidos no Rio de Janeiro

“A gente se fala todos os dias e ele acabou se tornando meu oitavo irmão.”

DRICA MORAES, atriz, sobre os laços afetivos que desenvolveu com o doador após o transplante de medula a que se submeteu em tratamento de câncer

Publicado em VEJA de 28 de outubro de 2020, edição nº 2710