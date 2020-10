Veja Essa: Rogéria Bolsonaro, Papa Francisco e Melania Trump

Atualizado em 8 out 2020, 20h50 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

Por Lizia Bydlowski - Atualizado em 8 out 2020, 20h50 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

“O sargentão em casa era eu, não o Jair.”

ROGÉRIA BOLSONARO, candidata a vereadora, ex-mulher do presidente e mãe do trio Flávio, Carlos e Eduardo, pondo a mão no fogo pelos filhos que criou “dentro da palavra de Deus” e que “jamais fariam” coisa errada

“Se o pastor te aperta na hora do abraço, se põe a mão na sua cintura querendo demonstrar intimidade e se põe a mão no seu peito na hora de orar, você se liga: você está sendo assediada.”

RUTE NOEMI SOUZA,advogada e pastora que organizou uma cartilha contra o que chama de “apalpamento espiritual”

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.”

PAPA FRANCISCO, citando Vinicius de Moraes em O Samba da Bênção, na encíclica Todos Irmãos, em que condena o “dogma neoliberal” e o “vírus do individualismo radical”

“Como sociedade, sentimos que não podemos mostrar fraqueza, que temos de interiorizar tudo.”

YASUYUKI SHIMIZU, diretor do Centro de Promoção de Ações contra o Suicídio do Japão, país onde o problema é crônico e que teve, em agosto, um aumento de 16% no número de casos (74% em mulheres na faixa dos 20 a 30 anos)

“Estou me matando de trabalhar nessa coisa de Natal. Quem liga para decoração natalina?”

MELANIA TRUMP, primeira-dama americana, em conversa privada sobre o peso de suas obrigações, gravada e divulgada por uma amiga da onça

“Uma das melhores coisas exibidas em games em todos os tempos.”

STEPHEN TOTILO, especialista em videogames, elegendo o salto triplo de Super Mario 64 o mais espetacular do famosíssimo encanador, que está completando 35 anos

“Gostaria de poder encaixar esse comportamento em alguma definição de crime.”

DAVID PRATER, promotor do estado de Oklahoma, ao acusar três agentes penitenciários de má conduta por terem algemado presos a uma parede e os obrigado a ouvir em alto volume e sem interrupção, durante horas, a canção infantil Baby Shark

“Amanheço me questionando. Deixa-me feliz pensar que não tenho medo de pensar.”

NELIDA PIÑON, escritora, que, aos 83 anos, está lançando o romance Um Dia Chegarei a Sagres

“Tive muito medo do que iam pensar, mas segui firme com minha decisão.”

MAISA, apresentadora e cria do SBT, anunciando a saída da emissora onde trabalhou dos 5 aos 18 anos

“Estávamos casados e felizes durante toda a filmagem. Fomos andar de kart depois daquela cena.”

NICOLE KIDMAN, atriz, negando o arraigado rumor de que um monólogo sobre infidelidade de sua personagem em De Olhos Bem Fechados (1999) refletisse problemas na união com o marido (no filme e na vida real), Tom Cruise. Eles se separaram dois anos depois

“Peço desculpas pelas ofensas (…) na minha canção Doom. Usei trechos de faixas de Baile Funk que achei na internet.”

COUCOU CHLOE, autora da trilha sonora de um desfile da grife da cantora Rihanna que causou fúria entre os muçulmanos por incluir textos sagrados atribuídos a Maomé. Não se sabe como eles teriam ido parar no repertório do funk carioca

“Tenho 62 anos. Vocês não vão crescer?”

SHARON STONE, atriz e símbolo sexual, sugerindo que está na hora de deixar de ser

“Exercite os glúteos. Exercite as coxas. Exercite seu direito de votar.”

JANE FONDA, atriz que popularizou vídeos de ginástica no século passado, de polaina e faixa na testa em gravação, cercada de celebridades, convocando eleitores para se registrar nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório

“Tenho muita saudade. Mas posso dizer que sinto saudade de um Brasil que não existe mais.”

MARCELLO ANTONY, ex-galã da Globo que se mudou para Portugal com a família

“Sou um ‘machista’ em desconstrução e ainda preciso aprender.”

JUNNO ANDRADE, namorado de Xuxa, reagindo com bom humor às críticas que recebeu por comentar: “Você é linda usando uma saia menor que a máscara. Que sorte a minha”

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708