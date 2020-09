Veja Essa: as frases que se destacaram na semana

“Não podemos admitir e incentivar nações, entidades e personalidades (…) que tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto (…), que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro.”

AUGUSTO HELENO, general e ministro do Gabinete de Segurança Institucional, apontando forças ocultas por trás das pressões contra as queimadas no Pantanal e na Amazônia

“Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.”

JAIR BOLSONARO, presidente, em discurso pouco inspirado na abertura da Assembleia-Geral da ONU, onde também culpou os índios pelas queimadas e disse que a Floresta Amazônica, por ser úmida, não se incendeia

“O que você entende por bastante? Há hospitais, leitos e funerárias. Está tudo lá.”

RODRIGO DUTERTE, presidente das Filipinas, rebatendo crítica de que o governo não fez o bastante para conter a pandemia

“Não tive nenhuma indicação de que uma mudança de posição é iminente. Não me resta alternativa senão renunciar ao cargo.”

AMAL CLOONEY, a advogada casada com o bonitão George, que desistiu do posto de enviada especial do Reino Unido para assuntos de liberdade de imprensa por causa de mudanças no acordo do Brexit

“Vocês esqueceram alguns pertences no Parque Nacional Khao Yai. Por favor, aceitem a devolução.”

VARAWUT SILPA-ARCHA, ministro do Meio Ambiente da Tailândia, que mandou pelo correio o lixo deixado por visitantes identificados por câmeras

“Quando aconteceu, não tive nada. Depois de um ano, quando estava andando na rua, em Nova York, travei.”

ANGÉLICA, apresentadora, relatando uma crise de pânico em consequência de um acidente de avião com a família em 2015

“Era um assediador (…), desrespeitoso com as garotas, um Weinstein da música.”

LIO, cantora luso-belga, denunciando investidas de Serge Gainsbourg (1928-1991), comparando-o com o abusador-mor Harvey Weinstein, e desfazendo a aura de “transgressor genial” do compositor francês

“Certeza de que, a essa altura, o Botox já derreteu.”

MADONNA, cantora, em postagem comentando as rugas na testa porque o dermatologista “está em quarentena” (leia mais sobre Botox na pág. 80)

“Fiz o filme porque o Pelé me pediu. Não curti a maneira como fui tratada. Vi que aquilo ali não era o meu barato.”

XUXA, apresentadora, sobre o filme em que, aos 18 anos, aparece em cena de sexo com um menino de 12, e reclamando de que, “não importa o que eu venha a fazer de bom, vão lembrar das coisas ruins”

“Nunca imaginei que chegaria tão longe.”

FELIPE NETO, youtuber, cada vez mais ativo nas redes sociais contra o governo, após ser surpreendentemente eleito pela revista americana Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. O outro brasileiro do badalado rol é o presidente Jair Bolsonaro

“Eu me esfolio o tempo todo.”

GWYNETH PALTROW, atriz, revelando seu segredo de beleza

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706