Veja Essa: Alexei Navalny, Roberto Azevêdo e Mourão

“Ainda não consigo fazer quase nada, mas ontem respirei o dia inteiro sem ajuda.”

ALEXEI NAVALNY, opositor de Vladimir Putin envenenado com um agente químico do arsenal russo, na primeira foto (bem mais magro) e mensagem postadas do hospital alemão onde está se recuperando

“É uma versão mentirosa. Não houve isso.”

ROBERTO AZEVÊDO, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), negando em entrevista a jornalista Míriam Leitão a história contada por Donald Trump ao jornalista Bob Woodward de que, em telefonema, teria ameaçado tirar os Estados Unidos da OMC se ele não renunciasse ao posto

“O nacionalismo das vacinas põe vidas em perigo.”

URSULA VON DER LEYEN, presidente da Comissão Europeia, defendendo o acesso de toda a população do mundo à imunização, quando ela for possível

“Não é um incêndio padrão Califórnia.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente e chefe da força-tarefa para a Amazônia, minimizando as queimadas na floresta

“Não acho que a ciência explique.”

DONALD TRUMP, presidente americano, que duvida do aquecimento global, creditando os incêndios na Califórnia — que a ciência atribui às mudanças climáticas — à má gestão dos parques estaduais

“É incrível esses homens terem sido tão admirados, por tanto tempo.”

KATE WINSLET, atriz, penitenciando-se por haver trabalhado em filmes de Woody Allen e Roman Polanski, ambos acusados de abusos sexuais

“A eleição de 2020 é literalmente uma questão de vida ou morte. Pedimos que votem pela saúde, pela ciência e por Joe Biden na Presidência.”

SCIENTIFIC AMERICAN, renomada publicação científica americana, endossando um candidato à Casa Branca pela primeira vez em seus 175 anos de existência

“Com certeza é um MIG-29. Que bom que está apoiando nossas tropas.”

PIERRE SPREY, projetista de aviões de combate americanos, fazendo piada com um comercial da campanha de Donald Trump ilustrado, por engano, com a foto de um caça soviético

“É o tempo-rei no seu reinado absoluto permanente, mas ao mesmo tempo abrindo diálogos variados com todos.”

GILBERTO GIL, músico com viés filosófico, explicando à sua maneira o novo mundo criado pela pandemia

“Parece que estou falando com um extraterrestre.”

TIAGO ABRAVANEL, ator, revelando que o avô Silvio Santos vive “em uma bolha” e não tem noção do que se passa à sua volta

“Boicote as exportações brasileiras ou o talibã cristão controlará o país.”

PAULO COELHO, escritor, enveredando na política e causando rebuliço nas redes sociais

“Fico feliz em mostrar que não sou uma loira burra, mas sei muito bem fingir que sou.”

PARIS HILTON, a precursora das influenciadoras, em documentário-verdade em seu canal no YouTube

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705