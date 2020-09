Veja Essa: Trump, Witzel e Michelle Obama

“É mortal. (…) A gente respira e transmite. É mais mortal do que qualquer gripe.”

DONALD TRUMP, presidente americano, em entrevistas gravadas com o jornalista Bob Woodward no início de fevereiro. Na época, em público, Trump dizia o exato oposto, fazendo pouco dos riscos do novo coronavírus — “Eu minimizei de propósito”, para “evitar pânico”. As revelações estão em livro a ser lançado na terça-feira 15

“O Rio não é para amador nem para profissional. Deve ser para um sujeito sobrenatural.”

WILSON WITZEL, governador afastado do Rio de Janeiro por suposto envolvimento em esquema de propina, depositando no além a esperança do fim da corrupção no estado

“Que (…) já tenha sido infectado pela Covid-19 e esteja recuperado da doença.”

MARIA TEREZA GOMES, do Conselho Nacional de Justiça, impondo condições ao funcionário que, por sua determinação, irá à casa do desembargador Carlos Alberto Lopes assessorá-lo no trabalho de home office

“A situação é de alta relevância e grande risco.”

WILSON FERREIRA, funcionário do Flamengo, em e-mail à administração do clube sobre as más condições da fiação elétrica no Ninho do Urubu. Nove meses depois, problemas em um aparelho de ar condicionado causaram um incêndio que matou dez adolescentes

“Sou uma sanguessuga da cultura.”

JESSICA KRUG, professora-doutora de história afro-americana na George Washington University, ao revelar em rede social que há anos engana todo mundo dizendo ser negra. Na verdade, é branca, de família judia. Suas aulas foram suspensas

“Kiss Me I’m Brazilian”

OPI, marca de esmaltes que usou a frase “Me Beije, Sou Brasileira” como nome de um de seus tons. O esmalte existe desde 2014, mas foi redescoberto e virou alvo de intensas denúncias nas redes sociais por promover o sexismo

“O Brasil oficial e real está rasgado na internet. Ao menos agora a gente sabe com quem está lidando.”

TAÍS ARAUJO, atriz, que na quarentena liberou como nunca seu lado ativista

“O prazer de comer e o prazer sexual derivam de Deus.”

PAPA FRANCISCO, em declaração que tira dos ombros dos católicos séculos de pecados cometidos. O papa atribuiu a condenação do prazer por religiosos a um “excesso de zelo”

“Meu Deus, o que eu acabei de fazer?”

PIERRE GASLY, piloto francês, eufórico com sua primeira vitória, no Grande Prêmio de Monza

“O público do teatro é responsável, vai respeitar todas as medidas.”

ANDREW LLOYD WEBBER, dramaturgo de célebres musicais, pedindo pressa na reabertura das salas de espetáculo no Reino Unido

“É com o coração partido que tomamos a difícil decisão de dar adeus a Keeping Up With The Kardashians.”

KIM KARDASHIAN, mãe de todas as influencers, anunciando que a vigésima temporada, em 2021, será a última da série que há quatorze anos dá fama e dinheiro à sua família

“Me deixei dominar pelo ego e pelo poder.”

JUSTIN BIEBER, cantor da pá virada, expiando os erros da adolescência, agora que abraçou a religião

“Houve momentos em que quis atirar Barack pela janela.”

MICHELLE OBAMA, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, falando francamente sobre os períodos difíceis de um casamento — que, aliás, “podem durar anos”

“O mais importante é sair da inércia e buscar alternativas.”

GISELE BÜNDCHEN, modelo, que diz haver apelado à família, aos amigos, a especialistas e à meditação para lidar com ataques de pânico

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704