Veja Essa: Cármen Lúcia, Boris Johnson e Trump

“A irresponsabilidade política, junto com a falta de escrúpulo econômico (…), junto com cidadãos que não pensam nos outros.”

CÁRMEN LÚCIA, ministra do STF, listando os motivos pelos quais o Brasil passou de 100 000 mortes em decorrência da Covid-19

“Queremos (…) que eles entendam que essa não é uma boa ideia, que é uma atitude muito ruim, estúpida e criminosa.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro do Reino Unido, em campanha para facilitar a devolução imediata de imigrantes ilegais aos países de onde partiram

“Ela provavelmente acabou com a II Guerra. Todos os soldados ficaram doentes.”

DONALD TRUMP, presidente americano, provavelmente se referindo à gripe espanhola, que varreu o planeta entre 1918 e 1920 — bem antes de o conflito mundial começar, em 1939

“No que chamamos de esquerda há opinião demais. (…) Tende a cair no infantilismo, confundindo desejo com realidade.”

JOSÉ MUJICA, ex-presidente do Uruguai e prócer esquerdista, que estendeu o mau humor à direita: “Quando refina demais seu conservadorismo, cai no reacionário, no fascistoide”

“A gente só via e fazia sexo, a gente nem comia, nem dormia. (…) Com o passar dos anos, a relação vai ganhando uma nova roupagem.”

DEBORAH SECCO, atriz, revisitando e expandindo a célebre inconfidência de que, no começo do namoro com Hugo Moura, fazia sexo dez vezes por dia. Mais ou menos: “Na verdade, eu nunca contei”

“Quem é aquela? Ela é perfeita para Jeffrey.”

GHISLAINE MAXWELL, a procuradora de garotas menores de idade para o assediador serial Jeffrey Epstein, ao ver Paris Hilton, então com 19 anos. O relato é de Chris Mason, jornalista britânico que conhece Ghislaine há décadas

“Antes de entender que estava com depressão, o que mais escutava das pessoas próximas era que eu estava de frescura.”

PRISCILA FANTIN, atriz, diagnosticada em 2008 e com a doença sob controle após dez anos de terapia

“A graça acabou. Aquilo é um campo de batalha agora.”

WILLIAM BONNER, apresentador do Jornal Nacional, explicando por que deu fim à figura do “tiozão” bonachão que notabilizou nas redes sociais

“Não vou dirigir igual uma vovó.”

MAX VERSTAPPEN, piloto da Red Bull, ao ser orientado a reduzir a velocidade para poupar pneus. Acelerar deu certo: ele venceu o Grande Prêmio dos Setenta Anos da Fórmula 1, no Reino Unido

“Era euzinho mesmo.”

ANTONIO FAGUNDES, ator, que teve os comentários no Instagram bloqueados depois de responder uma a uma, com a imagem de uma rosa, a mais de 4 000 mensagens de fãs. A rede entendeu que se tratava de um robô

“Foram dez dias de muito sufoco.”

CAMILA PITANGA, atriz, que teve febre e calafrios no isolamento com a filha na região de Mata Atlântica. Pensou que era Covid-19, mas um exame confirmou que as duas estavam com malária, “uma doença que ainda existe, é curável, mas precisa de cuidados”

Publicado em VEJA de 19 de agosto de 2020, edição nº 2700