Veja Essa: as frases que se destacaram na semana

“Muitos dizem que é patriótico usar máscara quando não dá para manter distância. E ninguém é mais patriótico do que eu.”

DONALD TRUMP, presidente vira-casaca dos Estados Unidos, que apareceu pela primeira vez com o rosto coberto. Depois de meses tratando a pandemia com leveza, Trump agora dispara alertas contra a crise “que vai piorar antes de melhorar”

“O brasileiro acha que obedecer é sinônimo de inferioridade.”

ROBERTO DAMATTA, antropólogo, analisando o episódio em que um desembargador insultou o guarda municipal que o multou por estar sem máscara

“Assinar é um verbo de muito valor. É existencial.”

MARA GABRILLI, senadora (PSDB-SP) tetraplégica, revelando que conseguiu escrever seu nome com a mão esquerda, depois de passar “26 anos assinando com a boca”

“Sei que o palácio gostou da entrevista. Para eles, chocante foi a reação que se seguiu.”

EMILY MAITLIS, jornalista que entrevistou o príncipe Andrew sobre sua relação com o predador sexual Jeffrey Epstein. Andrew não se desculpou nem manifestou arrependimento. Diante do protesto popular, acabou banido dos compromissos reais

“Os abusos físicos e os mais duros abusos verbais aconteciam quando ele estava bêbado ou drogado, o que era comum.”

AMBER HEARD, atriz, relatando em tribunal os acessos de violência do ex-marido, o ator Johnny Depp. O julgamento em Londres do processo de Depp contra o tabloide The Sun, por tê-lo chamado de “espancador de mulheres” (o que nega terminantemente), vem sendo seguido avidamente nas redes sociais

“Faz muito tempo que eu cuspo quando vou arremessar.”

ADAM OTTAVINO, jogador do time de beisebol Yankees, achando difícil cumprir as novas regras de higiene, que proíbem essa, digamos, tradição no esporte

“Depois que a Zoe dorme, mamãe dá o close.”

SABRINA SATO, apresentadora, ao postar foto de madrugada toda sexy, em conjunto de grife de luxo

“É constrangedor (…) não ter havido tempo de cumprir um gesto simbólico em prol do fim do racismo.”

LEWIS HAMILTON, piloto (negro) campeão da Fórmula 1, reclamando da correria para conseguir se pôr sobre um joelho no Grande Prêmio da Hungria — e também da não participação de colegas na manifestação

“Mulheres apoiando mulheres. Muito animada de me juntar às irmãs e trazer uma nova geração de jogadoras para Los Angeles.”

JESSICA CHASTAIN, atriz e investidora de um novo time de futebol feminino, o Angel City, lançado por um grupo de atletas e celebridades. Uma das bandeiras do grupo é o pagamento igual a homens e mulheres no esporte

“Ninguém vai parar mais o Flamengo, porque o Flamengo é imparável.”

JORGE JESUS, técnico, que resolveu parar de treinar o clube e aceitou a proposta do Benfica, de Portugal

“Claudia, eu sei exatamente o que é ter uma casa destruída por um filhote. Sei que não é fácil, nem agradável. Mas não é comparável a ser abandonado.”

LUISA MELL, ativista pró-animais, dando bronca na atriz Claudia Ohana por ter devolvido dois cachorros a uma ONG. Claudia negou — disse que só solicitou a hospedagem temporária dos bichinhos

Publicado em VEJA de 29 de julho de 2020, edição nº 2697