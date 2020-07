Veja Essa: Erick Jacquin, Bia Doria e Nelson Teich

“A gente não se beija. É mais sem graça.”

ERICK JACQUIN, chef de cozinha, lamentando as novas regras do seu reality show de culinária

“Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem de se conscientizar de que ela tem de sair da rua.”

BIA DORIA, primeira-dama paulista, interferindo nos meios de alimentação da população que vive ao relento, em vídeo que viralizou nas redes sociais

“O vídeo foi editado e evidentemente feito com enorme maldade.”

JOÃO DORIA, governador de São Paulo, saindo em defesa da cara-metade

“É quase a esperança de um milagre.”

NELSON TEICH, ex-ministro da Saúde de breve passagem, criticando a “forma confusa” com que o isolamento social vem sendo relaxado no país

“Os apoiadores de Bolsonaro viraram maioria e eu resolvi me afastar deles.”

JUNINHO PERNAMBUCANO, ex-jogador e hoje diretor de futebol na França, revelando que não tem mais contato com “80% a 90%” da família e amigos

“Falam de mim, mas foi a Nataly que invadiu a live.”

GUILHERME BOULOS, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto — e, portanto, conhecedor de invasões –, fazendo piada com o momento em que, durante uma conversa em vídeo dele com Fabio Porchat, a mulher do humorista passou abaixada e evidentemente pelada na frente da câmera

“O ego de Donald sempre foi e ainda é uma barreira frágil e inadequada entre ele e o mundo real.”

MARY TRUMP, sobrinha do Donald e psicóloga, analisando o tio em livro cheio de indiscrições incômodas (trapacear, para ele, é “um modo de vida”) a ser lançado em breve

“Todo mundo tem uma bengala.”

MADONNA, cantora muito bem conservada aos 61 anos, em pose só de calcinha (e bengala) no Instagram. Ela está em tratamento por causa de uma lesão no joelho

“Vamos proteger isso.”

SITE DE CAMPANHA de Donald Trump, em postagem abaixo de foto do Cristo Redentor. A mais nova bandeira eleitoral do presidente é prometer que vai defender os monumentos americanos da sanha revisionista dos movimentos antirracismo. O Corcovado, não se sabe por que, acabou cooptado

“Me sinto muito feliz de jeans.”

CAMILLA, duquesa de Cornwall, sobre seus trajes na quarentena, em entrevista em que também revelou que faz aula de balé e o marido, o príncipe Charles, caminha longas distâncias — “Parece um cabrito, ninguém consegue acompanhar”

“Morria de medo de Tom. Ele é um indivíduo muito dominador.”

THANDIE NEWTON, atriz, sobre o colega Tom Cruise, com quem trabalhou em Missão Impossível 2

“Posso ser uma inteligência artificial, mas concordo 100% com Marília Mendonça quando o assunto é amor-próprio. Chega de ser plano B.”

ALEXA, a assistente virtual da Amazon, citando trecho do maior sucesso da cantora em resposta ao comando: “Alexa, supera”. Marília, claro, adorou e compartilhou

Publicado em VEJA de 15 de julho de 2020, edição nº 2695