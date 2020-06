Veja Essa: confira as frases que marcaram a semana

“Digam à nação que fico.”

JORGE JESUS, técnico português campeão com o Flamengo, emulando arrogantemente dom Pedro I ao anunciar que renovaria o contrato com o time

“Tão loucos mas, ainda bem, tão poucos. O único inverno chegando é o das quatro estações.”

SERGIO MORO, ex-ministro da Justiça, minimizando o ato contra o STF de um grupo de encapuzados que carregavam tochas em Brasília e as ameaças proferidas por sua musa, a ativista Sara Winter (inverno, em inglês)

“A permanência dos artigos questionados (…) viola o direito à identidade, ação e memória da comunidade negra.”

MARIA CÂNDIDA DE ALMEIDA, juíza de Brasília, ao determinar a remoção de dois textos contra Zumbi dos Palmares do site da fundação que leva o nome do escravo rebelde

“Eles se orgulham de ter uma espécie de sabedoria popular que não funciona muito bem no combate à Covid-19.”

STEVEN LEVITSKY, cientista político e autor de Como as Democracias Morrem, apontando o fato de os países mais afetados pelo novo coronavírus — Brasil, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido — serem governados por populistas que se consideram inimigos da elite

“Se fôssemos enfrentar a mesma doença, sabendo o que sabemos agora, acho que buscaríamos um meio-termo entre a reação da Suécia e a do resto do mundo.”

ANDERS TEGNELL, epidemiologista e arquiteto da política sueca de não tomar medidas de quarentena e apressar a imunização geral, admitindo pela primeira vez que o número de mortos no país é alto demais e a decisão “pode ser aperfeiçoada”

“Se Romeu e Julieta tivessem seguido o distanciamento de 2 metros, a tragédia toda poderia ter sido evitada.”

BEN CARON, diretor de trechos da obra de Shakespeare para o Festival Hay-on-Wifi. Na versão pandemia do famoso festival de teatro britânico, as cenas foram filmadas com equipamento e elenco mínimos no jardim da casa da atriz Helena Bonham Carter e exibidas em streaming no indefectível e clássico YouTube

“Às vezes é mais fácil falar com estranhos do que com um amigo ou parente.”

PAMELA ANDERSON, atriz, que no isolamento em Vancouver, no Canadá, se dedica à prática de camming, a gravação de vídeos em poses provocantes

“Algumas pessoas vão continuar a ser egoístas. mas outras vão repensar alguns valores. (…) Temos de aproveitar isso para melhorar como espécie.”

MARCELO SERRADO, ator, que já se enrolou em polêmicas sobre política mas hoje não fala sobre o assunto

“Eu lhe disse que achei suas postagens incendiárias e prejudiciais e deixei clara nossa opinião.”

MARK ZUCKERBERG, dono do Facebook, relatando conversa com Donald Trump, ao ser questionado por funcionários sobre a norma da rede publicar toda e qualquer declaração política, seja ou não gratuita ou verdadeira. Apesar da dureza com Trump e das reclamações da equipe, ele disse que a decisão permanece

“Se você não se opõe ao que está acontecendo, você escolheu um lado. Se fica omisso, está concordando com aquilo. Eu sou muito claro, sou oposição pura.”

BRUNO GAGLIASSO, ator, que não tem nenhum problema de se posicionar politicamente

“Pensei que fosse uma publicação séria. Só vi um monte de afirmações falsas e suposições sem provas.”

KYLIE JENNER, caçula do clã Jenner-Kardashian, indignada com a revista Forbes, que cassou seu título de mais jovem bilionária self-made alegando que ela e a família montaram uma “teia de mentiras” sobre seu patrimônio. Kylie, segundo a Forbes, tem “menos de 900 milhões de dólares”

Publicado em VEJA de 10 de junho de 2020, edição nº 2690