Veja Essa: Diego Maradona, Bolsonaro e Mick Jagger

“Hoje peço àquela mão que acabe com esta pandemia.”

DIEGO MARADONA, ex-craque argentino, achando novo uso para a “mão de Deus” — parecidíssima com a sua —, que o ajudou a fazer um gol decisivo contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, disputada no México. A Argentina foi campeã

“Eu queria que ela estivesse em Brasília para conversar mais com ela. Só isso.”

JAIR BOLSONARO, presidente, envolto nos últimos dias na fumaça da fritura da secretária da Cultura, Regina Duarte. Ele diz, contudo, que permanece “apaixonado pela namoradinha do Brasil”

“Fazemos um apelo ao público para não ingerir desinfetantes.”

RECKITT BENCKISER, fabricante desses produtos, reagindo à sugestão do presidente Donald Trump de uso deles em seres humanos para evitar o contágio do novo coronavírus. Trump explicou depois que estava sendo “sarcástico”

“Estou muito orgulhoso de ter sido convidado para participar deste episódio especial.”

PRÍNCIPE HARRY, ex-royal britânico, em sua primeira incursão no mundo do entretenimento: gravou a abertura do desenho animado que comemora os 75 anos da série infantil Thomas, a Locomotiva a Vapor

“A grande diferença é que os Rolling Stones são uma banda que fez grandes shows em outras décadas e outras eras, ao passo que os Beatles nunca estiveram em uma turnê por estádios.”

MICK JAGGER, vocalista e pedra rolante, caindo na tentação da comparação

“Quem cozinha melhor neste momento é ninguém.”

ANGÉLICA, apresentadora, ao ser questionada sobre quem se sai melhor com as panelas na quarentena, ela ou o marido, Luciano Huck

“Usado em Resgate (esqueceram de mencionar o autor, mas tudo bem).”

PAULO COELHO, escritor, apontando a falta de crédito, no filme de ação da Netflix, da frase “Você não se afoga caindo em um rio, mas ficando submerso nele”, que aparece em seu livro Diário de um Mago

“Estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma. Fui irresponsável, imatura e mais uma vez quero pedir desculpas.”

GABRIELA PUGLIESi, blogueira do mundo fitness, que em plena pandemia deu uma festinha em casa (ela teve a doença e sarou). Foi desancada nas redes, perdeu patrocinadores e acabou desativando seu perfil no Instagram

“Para o desespero de muitos, acordei assim.”

FÁBIO ASSUNÇÃO, ator, exibindo a boa forma depois de perder 28 quilos em cinco meses

“O (Umberto) Eco tinha razão: a internet deu voz ao idiota da aldeia. Agora todo mundo se acha genial e quer fazer live o tempo inteiro.”

MIGUEL FALABELLA, ator, recriminando o excesso de exibição dos colegas artistas para matar o tempo no distanciamento social

Publicado em VEJA de 6 de maio de 2020, edição nº 2685