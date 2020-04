Veja Essa: Ernesto Araújo, Drauzio Varella e Fátima Bernardes

“A pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito (…). Um estado de exceção global permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração.”

ERNESTO ARAÚJO, ministro das Relações Exteriores, em longa reflexão nas redes sociais, na qual revela em primeira mão o verdadeiro, o real e ardiloso perigo a rondar o planeta neste momento: o “comunavírus”

“O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, corre grave risco de vida.”

CNN, em notícia-bomba, citando uma fonte do serviço secreto segundo a qual o ditador teria sofrido complicações após uma cirurgia. Até a quinta-feira 23, ninguém havia confirmado a explosiva informação da emissora americana de notícias

“Só queremos ser tratados como os outros.”

ERIC TRUMP, filho nº 3, justificando o pedido de suspensão de pagamento de aluguel do prédio do Trump Hotel, de Washington, a seu locador, o governo liderado por papai Donald

“Estamos fazendo de tudo para que se mantenham isolados e protegidos. Mas fico preocupado.”

PRÍNCIPE WILLIAM, referindo-se à rainha Elizabeth, sua avó, que acaba de completar 94 anos, e a Philip, 98, seu avô, que estão afastados de todos no castelo de Windsor

“Todos nós vamos perder amigos, muitos vão perder pessoas da família, e isso vai nos ensinar que não é possível viver como vivíamos até aqui.”

DRAUZIO VARELLA, médico e escritor, penitenciando-se, em gesto de honestidade, por não ter dado desde o início a devida importância ao surto, que vê como um amplificador das desigualdades sociais

“Quem vive pensando no futuro está ansioso e quem vive no passado está deprimido.”

SIDARTA RIBEIRO, neurocientista, recomendando que o melhor neste momento é ter “a cabeça no tempo presente”. Ele exemplifica: “Cuidar dos filhos, da casa, lavar muita louça”

“Eu sou contra vacinas e não gostaria de ser forçado a tomar para poder viajar.”

NOVAK DJOKOVIC, tenista campeão, revelando militar no lado do atraso em matéria de imunização

“Sou uma pessoa monocromática.”

XUXA, apresentadora, que não gosta de filtros em fotos, mas é obrigada a usar porque “não tenho cílios e sobrancelhas e meus cabelos são muito claros”

“Ele levou uma advertência.”

JANE CASTOR, prefeita de Tampa, na Flórida, revelando que Tom Brady, astro do futebol americano, foi flagrado pela polícia se exercitando em um parque fechado por causa da pandemia. Brady acaba de se transferir para o time local, o Tampa Bay Buccaneers

“Não somos essenciais. Eles só pensam em números e cotas. Não estão protegendo nossa saúde.”

JAYLEN CAMP, funcionário da Amazon, uma das únicas empresas assoberbadas de trabalho no momento. Mais de 130 casos de Covid-19 foram registrados em depósitos do gigante do varejo on-line, mas nenhum foi fechado

“Viver com o coronavírus significa viver com cuidado.”

MARKUS SOEDER, dirigente da Bavária, ao anunciar o cancelamento da Oktoberfest de Munique pela primeira vez desde a II Guerra

“A gente aqui jantando todo mundo. William, Túlio, Vinícius, Laura.”

FÁTIMA BERNARDES, apresentadora, cometendo a gafe imperdoável: o nome do ex saiu sem querer. O atual, deputado Túlio Gadelha, perdoou

Publicado em VEJA de 29 de abril de 2020, edição nº 2684