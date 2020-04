Veja Essa: Eduardo Suplicy, Marcelo Odebrecht e Vladimir Putin

“Parece que começa agora uma conspiração a favor dessa ideia.”

EDUARDO SUPLICY, vereador (PT-SP), feliz da vida com o apoio de pessoas ilustres, no mundo todo, a seu projeto cativo: a renda mínima universal, citada como antídoto para os prejuízos econômicos da pandemia

“Contas e mais contas estão se acumulando.”

MARCELO ODEBRECHT, corruptor-mor da República, em pedido à Justiça para que a empreiteira da qual é herdeiro volte a lhe pagar salário de 115 800 reais. Ele foi demitido por justa causa

em dezembro, quando uma nova diretoria assumiu a empresa

“Mensagem de grande força para o país: se dois homens na faixa dos 80 anos conseguiram se conectar pelo Zoom, tudo é possível.”

JIMMY KIMMEL, humorista e apresentador de talk show, fazendo graça com o endosso via aplicativo de Bernie Sanders à candidatura à Presidência do ex-adversário Joe Biden. O virtual candidato democrata também recebeu o apoio de Barack Obama e Elizabeth Warren

“A posição do governo deve ser a seguinte: tendo de escolher entre a perda do nosso padrão de vida e a perda de vidas, de vidas americanas, sempre optar pela segunda.”

TREY HOLLINGSWORTH, deputado republicano, enunciando com todas as letras a visão das hostes trumpistas de que a pandemia não pode paralisar a economia

“Temos muitos problemas e pouco do que nos orgulhar.”

VLADIMIR PUTIN, presidente da Rússia, admitindo o despreparo do país para combater o novo coronavírus, depois de passar semanas afirmando que a situação estava sob controle

“Vou me esforçar ao máximo, mas sou um fracasso.”

ANGELINA JOLIE, atriz e ativista, diante da recomendação de que, em tempos de isolamento social, o mais importante é se exercitar, se alimentar bem, dormir bastante e meditar

“Atendendo às orientações da saúde pública relativas à Covid-19, os juízes e advogados vão todos participar remotamente.”

SUPREMA CORTE dos Estados Unidos, em comunicado informando que as audiências de vários processos importantes vão acontecer em maio, via telefone

“Nos últimos cinco anos, descobri que o amor permite aguentar as mais deploráveis circunstâncias, mas agora é diferente — morro de medo de não voltar a vê-lo vivo.”

STELLA MORRIS, advogada e, soube-se agora, mãe de dois filhos, de 2 e 1 ano, de Julian Assange, o fundador do WikiLeaks. O romance secreto aconteceu na Embaixada do Equador em Londres, onde ele se asilou por sete anos, até ser transferido, em 2019, para uma prisão britânica. Stella afirma que Assange corre risco de vida por causa do novo coronavírus

“Pessoas que, sem motivo, desconfiam das vítimas ajudam o abusador. Repense.”

MARCELO ADNET, comediante, rebatendo mensagens de ódio das quais foi alvo depois de revelar, em entrevista a VEJA, ter sofrido abuso sexual na infância

Publicado em VEJA de 22 de abril de 2020, edição nº 2683