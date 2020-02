Veja Essa: Luís Roberto Barroso, Eduardo Bolsonaro e Rodrigo Maia

“Eu detesto ter esse poder de prender ou não prender uma pessoa. Nunca tinha feito isso antes na minha vida.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, ministro do STF, reclamando da “competência criminal” do cargo, que, nos últimos tempos, pôs diversos figurões na cadeia

“Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco porque, senão, dá um mau cheiro do caramba.”

EDUARDO BOLSONARo, deputado federal (sem partido-SP), fazendo uso da tribuna — em discurso dirigido a deputadas de esquerda indignadas com o insulto do pai a uma jornalista — para mostrar que boas maneiras se aprendem em casa

“É uma pena que um ministro com tantos títulos tenha se transformado em um radical ideológico contra a democracia.”

RODRIGO MAIA, presidente da Câmara, sobre o general Augusto Heleno, da Segurança Institucional, que em reunião ministerial bateu na mesa ao sugerir que o presidente “convoque o povo às ruas” e não ceda “às chantagens” do Congresso

“O ministro até brincou esses dias: ‘Ah, vou tatuar na testa que não vou ser presidente’.”

ROSaNGELA MORO, mulher de Sergio, reiterando a fidelidade do marido a Jair Bolsonaro, “inclusive no futuro aí, na reeleição”. Então tá

“Enquanto eu for presidente, isso não vai acontecer. Só vai ter papai e mamãe.”

VLADIMIR PUTIN, dirigente da Rússia, que não quer nem ouvir falar em casamento homossexual e em designações como “progenitor número 1” e “progenitor número 2”

“Continuamos monitorando, principalmente os chineses que vão participar.”

JOHN COATES, chefe de inspeção do Comitê Olímpico Internacional, que disse estar 100% seguro de que a Olimpíada de 2020 será em Tóquio, de 24 de julho a 9 de agosto, apesar da epidemia de coronavírus — ainda que alguns atletas queiram evitar a viagem

“Mesmo com tudo o que a gente tem para lamentar, é um momento de festa, em que você vê um sorriso no rosto de uma pessoa que nem era para estar sorrindo.”

PAOLLA OLIVEIRA, atriz e rainha da bateria da Grande Rio, posto em que com certeza fará muita gente sorrir

“Estátua da mãe do marechal Deodoro foi furtada do monumento em sua homenagem. (…) Pesa cerca de 400 quilos em bronze, tem quase 2 metros de altura. Não pode estar passeando por aí. Divulguem a foto.”

VERA DIAS, funcionária da Secretaria de Conservação do Rio de Janeiro, anunciando nas redes sociais o incrível roubo que ninguém viu

“A diferença de idade é difícil, sim. Até tentei negar, mas a verdade é que ele é bem velho.”

MEITAL DOHAN, atriz, ao anunciar a separação do ator Al Pacino. Ela tem 40 anos e ele, 79

“Ligeiramente apavorante.”

KATE, duquesa de Cambridge, sobre a pose na frente do hospital no dia seguinte ao do nascimento do príncipe George — uma tradição que a cunhada e inimiga Meghan se recusou a seguir

“O maior arrependimento da minha vida é meu divórcio.”

BEN AFFLECK, ator, abrindo o coração sobre a separação da atriz Jennifer Garner por causa de suas recaídas no alcoolismo

Publicado em VEJA de 26 de fevereiro de 2020, edição nº 2675