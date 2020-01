Veja Essa: Glória Perez, Gilmar Mendes e Luana Piovani

“Oi?!? Só pode ser piada! E de mau gosto!”

GLORIA PEREZ, dramaturga, expressando no Twitter seu espanto com a nova série da Rede Globo inspirada na história de Bruno, o ex-goleiro do Flamengo que mandou matar a modelo Eliza Samudio

“Foi positiva para o Brasil.”

GILMAR MENDES, ministro do STF, tratando em entrevista da saída de Sergio Moro da Operação Lava-Jato. Na trilha das espetadelas no atual ministro da Justiça, avaliou ainda que, ao recrutar o juiz, o governo Bolsonaro acabou por dar “uma contribuição importante ao sistema político institucional brasileiro”

“Não é o ministro que decide o funcionamento do Congresso.”

PROFESSORA DORINHA, deputada federal (DEM-TO) e relatora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), reagindo à proposta do titular da pasta da Educação, Abraham Weintraub, de fazer a discussão sobre o mecanismo de financiamento voltar à estaca zero

“Vez por outra tinha um plus, um extra, quando a obra acabava mais rápido.”

SÉRGIO DE OLIVEIRA CASTRO, um dos operadores do ex-governador Sérgio Cabral, desfiando detalhes do esquema de corrupção que dragou os cofres do Rio de Janeiro. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, ele confirmou: o também ex-governador Pezão recebia lauta mesada

“Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser ‘assediado(a)’?? Massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou a atitude.”

JESSÉ LOPES, deputado estadual (PSL-SC), defendendo nas redes sociais um boicote ao movimento feminista Não é Não!, à frente de uma campanha contra o assédio no Carnaval. Saiu-se com a pérola: “Assédio é um direito da mulher”

“Foram nove meses de pesadelo.”

CAROLE GHOSN, mulher do empresário Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan, em entrevista em Beirute, no Líbano, para onde o marido escapou. Alvo de um processo por desmandos financeiros, Ghosn, segundo ela, não fugiu da Justiça, mas da “injustiça japonesa”

“Não existe proteção só para os bonzinhos. Consideramos a criptografia vital para a proteção de nosso país e dos dados dos nossos usuários.”

APPLE, reagindo em nota à acusação do Departamento de Justiça dos EUA de que não está colaborando na investigação de um cadete saudita que matou três americanos e se suicidou em uma base militar na Flórida. A empresa diz que forneceu todas as informações possíveis

“Perdi meu vestidinho maravilhoso de couro que eu ia sair hoje à noite, mas nós vamos às compras. Foram os anéis, os dedos estão todos aqui.”

LUANA PIOVANI, atriz e blogueira, contabilizando o prejuízo depois de ter a mochila furtada em Lisboa, onde mora com os três filhos

“É difícil a vida de artista farreiro.”

ANITTA, cantora, em foto postada nas redes sociais em que aparece usando um nebulizador, depois de emendar o seu Bloco das Poderosas com duas festas

“Você precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste, né?”

GRETCHEN, após o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio, compartilhar uma foto do parto do bebê de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Na internet, o vereador e o filho de Gretchen costumam ser comparados pela aparência física

“Afirmo solenemente que Bento XVI sabia que nosso projeto assumiria a forma de um livro. Posso dizer que trocamos várias provas para estabelecer as correções.”

ROBERT SARAH, cardeal da Guiné e líder da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos do Vaticano, acusado de usar o nome de Bento XVI sem autorização no livro em que critica a flexibilização do celibato entre religiosos

“Eu vesti o que eles me disseram e repeti o que eles pediram. Todas as frases que eles pediram eu repeti. Nenhum de nós importa para eles, somos apenas ferramentas.”

KIMIA ALIZADEH, taekwondista, única medalhista olímpica do Irã, após postar nas redes sociais que havia deixado o país porque não queria fazer parte de “hipocrisia, mentiras, injustiça e lisonja”

“Você tem de ser a sua maior líder de torcida, especialmente se sente que não está fazendo tudo certo — ou mesmo se está fazendo tudo certo mas as coisas não estão dando certo para você.”

SERENA WILLIAMS, tenista americana, comemorando na Nova Zelândia a conquista de seu primeiro campeonato desde que se tornou mãe, há três anos

Publicado em VEJA de 22 de janeiro de 2020, edição nº 2670