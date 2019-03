Pessoas consagradas, escolhidas por Deus para guiar almas no caminho da salvação, deixaram-se dominar por sua fraqueza ou enfermidade humana e assim se tornaram instrumentos de Satã.

Não devemos nos perder com essas coisas bobas.

Nós, legisladores, nos preocupamos com a preservação da tartaruga, do macaco-prego, da baleia, entre outros animais em risco de extinção. Por óbvio, é de suma importância centrar atenção também em nós, seres humanos, machos e fêmeas.

Eles se sentem na situação de estar vendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada, com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um teste de aids positivo.