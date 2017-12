Empresário não pode ser político. Empresário tem de gerar riquezas e empregos. Paralelamente, pensar no país. Abilio Diniz, empresário, acionista do Carrefour e da BRF, proprietária da Sadia e da Perdigão, no jornal 'O Estado de S. Paulo'







Corremos o risco de ter candidatos oferecendo o seguinte cardápio: vamos fazer o ajuste ou vamos ser felizes? Esse cardápio não existe. Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, em um debate no Rio de Janeiro







As condições do país mostram que as pessoas estão procurando uma terceira via. Eu posso ser essa terceira via José Maria Eymael (PDC), de 78 anos, que já disputou quatro eleições para a Presidência da República, apresentando-se, em 'O Estado de S. Paulo', como, digamos assim, o “novo” na disputa para a sucessão de Michel Temer. Em 2014, ele obteve 0,06% dos votos válidos







Ele disse que ainda está refletindo sobre a candidatura. Júlio Delgado, deputado federal (MG), líder do PSB na Câmara, referindo-se a Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, após reunião de ambos em São Paulo com outros parlamentares do partido







Acho que vou começar a usar fones na rua. Gosto de caminhar e, por onde caminho, nos bairros chiques do Rio, as pessoas finas passam com seus carros grandes e gritam: “viado… filho d… p…!”, “viado, vai pra Cuba”, “vai pra Paris, viado”. O único consenso é o ‘viado’. Chico Buarque, cantor e compositor, na estreia nacional de seu show Caravanas, em Belo Horizonte







O Acordo de Paris é frágil. É hora de agir e avançar mais rápido. Emmanuel Macron, presidente francês, na cúpula que reuniu, na capital da França, mais de cinquenta chefes de Estado e de governo para reforçar o empenho no combate às mudanças climáticas







Apesar dos milhares de horas desperdiçadas e dos milhões de dólares gastos, os democratas não conseguiram mostrar nenhum conluio com a Rússia e agora estão passando para as acusações falsas e histórias inventadas de mulheres que não sei quem são e/ou nunca conheci. Notícias falsas! Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, reagindo, no Twitter, ao pedido de que seja investigado por suposta conduta sexual imprópria







Essa decisão, tomada apressadamente e sem uma investigação completa dos fatos relevantes, foi um erro terrível. Ryan Lizza, repórter político, no comunicado que divulgou depois de ser demitido da revista 'New Yorker' por suposto assédio sexual. Lizza disse estar “chocado” pelo fato de uma “respeitosa relação” com uma mulher ter sido classificada como “algo impróprio”. Ele também foi afastado da CNN, com a qual colaborava, ao menos enquanto o assunto é averiguado







Foi interessante para mim, como afrodescendente, interpretar o racista desta vez. Tive de olhar pela visão de alguém que tem esse tipo de preconceito… Will Smith, ator americano, ao comentar, durante evento em São Paulo, o papel que interpreta em 'Bright', da Netflix — um policial preconceituoso







Adriana Lima, top model (Danny Moloshok/Reuters) Eu não vou mais tirar minhas roupas por uma causa vazia. Adriana Lima, top model, no Instagram, ao anunciar que não aceitará qualquer trabalho







