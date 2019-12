SobeDesce: do Vasco da Gama a Renan Calheiros

Sobe

Vasco da Gama

Virou o clube com a maior quantidade de sócios-torcedores do país. Em pouco mais de uma semana, o número saltou de 33 000 para 150 000 associados, superando a marca do segundo colocado no ranking nacional e seu maior rival no Rio, o Flamengo (140 000).

Black Friday

O varejo bateu recorde de vendas na última edição da data. Somente no universo do e-commerce, o faturamento foi de 3,2 bilhões de reais, 23,6% mais que em 2018, segundo levantamento da consultoria Ebit/Nielsen.

Sundar Pichai

O executivo indiano assumiu o controle da Alphabet, a matriz do Google, substituindo os fundadores Larry Page e Sergey Brin. Os dois continuam sendo membros do conselho administrativo e acionistas.

Desce

Sérgio Camargo

A Justiça suspendeu sua nomeação para o comando da Fundação Palmares. Segundo o magistrado responsável pela sentença, Emanuel José Matias Guerra, o ato ocorreu devido a declarações dele “em frontal ataque às minorias cuja defesa, diga-se, é razão de existir da instituição”. Cabe recurso.

Renan Calheiros

O senador do MDB de Alagoas tornou-se réu no Supremo Tribunal Federal por suspeita de corrupção na Transpetro.

Richard J. Malone

O bispo, acusado de encobrir um dos maiores escândalos de abuso sexual nos EUA, renunciou ao cargo. Sua diocese, no Estado de Nova York, enfrenta mais de 200 processos do tipo na Justiça.

Publicado em VEJA de 11 de dezembro de 2019, edição nº 2664