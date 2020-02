SobeDesce: do Itaú ao Corinthians

SOBE

Celibato

O papa Francisco descartou a possibilidade de ordenar homens casados como padres na região da Amazônia. A proposta havia sido aprovada no sínodo sobre a floresta, em outubro.

Itaú

Segundo estudo da Economatica, no ano passado a instituição financeira registrou lucro de 26,5 bilhões de reais, o maior da história dos bancos do país.

Matheus Cunha

O atacante brasileiro do Hertha Berlin, da Alemanha, foi o artilheiro do Pré-Olímpico na Colômbia, em que o escrete canarinho sub-23 se classificou para a Olimpíada de Tóquio.

DESCE

Reforma administrativa

A pressão das corporações, aliada ao exagero verbal do ministro Paulo Guedes, fez o governo recuar do envio do projeto ao Congresso.

Corinthians

O time sofreu um novo vexame em torneios internacionais. Na última quarta, 12, foi eliminado em seu estádio pela modesta equipe do Guaraní, do Paraguai, na disputa da Pré-Libertadores da América.

Eduardo Azeredo

O STJ manteve a condenação do ex-governador de Minas Gerais no mensalão mineiro, porém reduziu sua pena de vinte anos e um mês para quinze anos e sete meses pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Publicado em VEJA de 19 de fevereiro de 2020, edição nº 2674