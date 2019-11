SobeDesce: de Corinthians a SBT

Sobe

Corinthians

A equipe feminina do Timão conquistou o bicampeonato da Taça Libertadores da América ao vencer a Ferroviária na final, disputada no Equador.

Santander

O lucro trimestral do banco, divulgado na última quarta, 30, cresceu 19,2% e chegou a 3,7 bilhões de reais.

Caneta Azul

A música escrita pelo vigilante Manoel Gomes obteve mais de 8 milhões de visualizações no YouTube em poucas semanas e já vem sendo cantada em shows de artistas populares como Wesley Safadão.

Desce

Detroit brasileira

A indústria automobilística do ABC paulista sofreu uma de suas maiores baixas da história com o fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo após 52 anos de atividade.

SBT

A emissora do apresentador Silvio Santos foi condenada a indenizar em 30 000 reais uma cadeirante por não ter dado a ela condições para que participasse do programa Roda a Roda Jequiti, para o qual havia sido convidada.

Game of Thrones

A HBO cancelou o aguardado spin-off da série, que já estava com um episódio gravado — e resolveu começar do zero com outro projeto.

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2019, edição nº 2659