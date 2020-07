SobeDesce: de Bob Dylan ao Cirque du Soleil

SOBE

Bob Dylan

Com o sucesso de seu novo disco, Rough and Rowdy Ways, tornou-se o primeiro artista a ter um álbum por década no Top 40 da Billboard desde os anos 60.

Rei Philippe

Em iniciativa histórica, o monarca belga condenou os abusos cometidos por seus antepassados no período colonial do país europeu no Congo (1885-1908).

Messi

Em partida contra o Atlético de Madrid, o craque argentino do Barcelona chegou à marca de 700 gols e é o segundo maior artilheiro do mundo na ativa, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo (728 gols).

DESCE

Cirque du Soleil

Com 1 bilhão de dólares em dívidas, a produtora entrou em recuperação judicial.

RH da presidência

Com um currículo que não parava em pé, Carlos Alberto Decotelli durou cinco dias no Ministério da Educação, tornando-se o exemplo mais recente de fracasso na política de nomeações do governo.

Wilson Lima

O governador do Amazonas foi alvo de uma ação de busca e apreensão da PF. A investigação apura fraudes na compra de equipamentos para o combate do coronavírus no estado.

Publicado em VEJA de 8 de julho de 2020, edição nº 2694