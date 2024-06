SobeDesce: de Valdecy Urquiza a Fernando Diniz

SOBE

Valdecy Urquiza

O delegado da Polícia Federal foi escolhido para comandar a Interpol de 2025 a 2030. Será o primeiro brasileiro na história a ocupar esse cargo.

Madonna

Segundo levantamento da empresa Pollstar, a atual turnê da cantora americana é a mais lucrativa de 2024 até o momento: arrecadou quase 1 bilhão de reais.

Divertida Mente 2

O novo filme da Pixar quebrou recordes de bilheteria no Brasil e no exterior, com faturamento de mais de 724 milhões de dólares nos primeiros dias de exibição.

DESCE

Antonio Denarium

A Assembleia Legislativa de Roraima recebeu o sétimo pedido de impeachment contra o governador do estado. Ele é acusado de ter usado recursos públicos para se reeleger.

Jogo do tigrinho

O cassino virtual que viralizou no país com a ajuda de influencers vicia famílias, atrai golpistas e é alvo agora da polícia.

Fernando Diniz

Técnico muito badalado até o ano passado, ele fracassou no comando da seleção e acaba de ser demitido do Fluminense, que ocupa uma das piores colocações no Brasileirão.

Publicado em VEJA de 28 de junho de 2024, edição nº 2899