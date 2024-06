SobeDesce: da Nvidia a Justin Timberlake

SOBE

PL

O partido vai receber a maior fatia do fundo eleitoral para as eleições municipais deste ano: 886,8 milhões de reais a serem divididos entre candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Nvidia

Avaliada em 3,3 trilhões de dólares, a maior fabricante do mundo de semicondutores se tornou a empresa mais valiosa do mercado, ultrapassando Apple e Microsoft.

Luísa Sonza

A cantora chegou ao topo do ranking do Spotify Brasil com a música Sagrado Profano.

DESCE

PEC das praias

Não há mais nenhuma perspectiva de tramitação rápida para a polêmica proposta de emenda à Constituição que transfere terreno da Marinha para estados, municípios e proprietários particulares.

Bahia

O estado tem hoje sete das dez cidades mais inseguras do país, segundo dados mais recentes do Atlas da Violência 2024.

Justin Timberlake

O cantor foi parado pela polícia após avançar um sinal vermelho e acabou sendo preso por dirigir embriagado em Nova York, nos Estados Unidos.

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898