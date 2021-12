SobeDesce: de Rodrigo Pacheco a Carla Zambelli

SOBE

Rodrigo Pacheco

Em uma prova de poder político e de capacidade de articulação, o presidente do Senado conseguiu emplacar Antonio Anastasia (PSD-MG) para a vaga aberta no Tribunal de Contas da União.

Elon Musk

Dono de uma fortuna estimada em quase 190 bilhões de dólares, o empresário sul-africano foi eleito personalidade do ano pela revista Time.

Cristina Junqueira

Com o IPO do Nubank, a empresária de 39 anos que é uma das fundadoras do banco entrou para a lista de bilionárias da Forbes.

DESCE

Carla Zambelli

A deputada bolsonarista fracassou na Comissão do Meio Ambiente ao tentar avançar no projeto que libera a caça esportiva que beneficia cerca de 600 000 donos de armas.

Alberto Fernández

Ao ritmo do tango da inflação, que chegou a 51%, o presidente argentino foi obrigado a recuar da desastrosa política de congelamento de preços.

Luciano Huck

O apresentador enfrenta dificuldades para engrenar nas tardes de domingo da Globo. Um programa recente registrou a menor audiência desde 2018.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2021, edição nº 2769