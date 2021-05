SobeDesce: os altos e baixos da semana

SOBE

Luiz Henrique Mandetta

No depoimento que abriu a CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde mostrou de forma sóbria e didática como a atitude negacionista do governo foi preponderante para produzir o atual desastre sanitário no país.

Itaú

O banco obteve um lucro acima do esperado no primeiro trimestre: 5,4 bilhões de reais, alta de 59,2% em relação ao mesmo período de 2020.

Red Hot Chili Peppers

A banda californiana vendeu seu catálogo musical ao fundo de investimentos Hipgnosis por cerca de 140 milhões de dólares.

DESCE

Eduardo Pazuello

Dias depois de circular sem máscara por um shopping, o general alegou contato com servidores contaminados para escapar da convocação da CPI em que será sabatinado sobre sua desastrosa passagem pela pasta da Saúde.

Neymar

O jogador fracassou em nova tentativa de comandar o time do PSG ao título da Liga dos Campeões.

Filipe Martins

Uma investigação concluiu que o assessor de Bolsonaro fez gesto racista em audiência no Senado. Agora, o MPF deve decidir se o denunciará ou não pelo crime.

Publicado em VEJA de 12 de maio de 2021, edição nº 2737