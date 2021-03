SobeDesce: de Beyoncé a Jair Renan

SOBE

Daniel Freitas

O deputado do PSL, relator da PEC Emergencial e um dos mais fiéis a Bolsonaro, foi crucial para a aprovação do projeto que retorna com o auxílio emergencial, mas sem desequilíbrio fiscal.

Beyoncé

A cantora ganhou quatro Grammys e atingiu o número de 28 estatuetas, tornando-se a maior artista feminina da história dessa premiação.

Emprego

Superando expectativas, foram abertas em janeiro 260 353 vagas formais no mercado de trabalho brasileiro. Trata-se do melhor resultado para o período desde 1992, início dessa série histórica.

DESCE

Jair Renan

A PF abriu inquérito sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo o filho de Jair Bolsonaro. Os negócios do Zero Quatro foram revelados por VEJA em reportagem do jornalista Thiago Bronzatto.

Gabigol

Na madrugada do último domingo, 14, o craque do Flamengo foi pego em flagrante impedimento aglomerando em um cassino clandestino de luxo em São Paulo.

Vaticano

Em um pecado contra a diversidade, a Santa Sé publicou decisão em que diz que a Igreja Católica não pode abençoar a união de pessoas do mesmo sexo.

Publicado em VEJA de 24 de março de 2021, edição nº 2730