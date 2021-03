SobeDesce: do Palmeiras a Robinho

SOBE

Combustíveis

A Petrobras definiu no último dia 8 a sexta alta seguida nos preços cobrados nas refinarias. Com isso, desde o começo do ano, a gasolina já aumentou 54% e o diesel, 41,5%.

Amazon

A empresa anunciou uma doação de 5,3 milhões de reais para a construção da fábrica de vacinas contra a Covid-19 do Instituto Butantan.

Palmeiras

O time conquistou a Copa do Brasil, completando a chamada “tríplice coroa” na soma de outros dois títulos na temporada (Campeonato Paulista e Copa Libertadores da América).

DESCE

Ernesto Araújo

Em recente visita a Israel, o ministro das Relações Exteriores passou pelo vexame de ser advertido por não usar máscara durante uma cerimônia oficial.

Mario Benítez

O presidente do Paraguai corre sério risco de ser afastado do cargo. Manifestações em massa e colapso na saúde devido ao coronavírus já levaram à derrubada de quatro ministros de seu governo.

Robinho

A Justiça italiana confirmou a sentença que o condenou a uma pena de nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa. O jogador pode ainda recorrer.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729