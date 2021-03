SobeDesce: de Chadwick Boseman a Andrew Cuomo

SOBE

Amazônia 1

O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado com sucesso. Ele deverá monitorar tanto a floresta quanto o desenvolvimento agrícola (leia a reportagem na pág. 74).

Chadwick Boseman

Na premiação do Globo de Ouro, o artista, que morreu de câncer aos 43 anos, ganhou o troféu póstumo de melhor ator de drama por sua atuação em A Voz Suprema do Blues.

1984

O clássico de George Orwell virou best-seller no Brasil durante a pandemia. Em apenas uma semana, vendeu quase 40 000 cópias, segundo a consultoria especializada Yandeh.

DESCE

Andrew Cuomo

A imprensa trouxe à tona uma terceira denúncia de assédio sexual contra o político democrata que é o governador de Nova York.

Barcelona

O clube catalão está no centro do “barçagate”, escândalo que culminou na prisão do ex-presidente Josep Maria Bartomeu. Na sua gestão, uma empresa foi contratada para difamar opositores nas redes.

Silvio Santos

O apresentador está sendo processado pela prefeitura do Guarujá, no litoral paulista, por uma dívida de mais de 2 milhões de reais referentes a atrasos no pagamento do IPTU de um imóvel.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728