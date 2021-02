SobeDesce: do Chile a Ricardo Barros

SOBE

Chile

O país implementou o mais bem-sucedido programa de vacinação contra a Covid na América Latina. Até aqui, contabilizou 16,18 doses para cada 100 pessoas, taxa quatro vezes maior do que a brasileira.

Gerdau

A companhia teve lucro líquido de 1 bilhão de reais nos últimos três meses de 2020, um salto de 939% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as expectativas de analistas.

Claudinho

O meia do Red Bull Bragantino foi eleito o melhor jogador e a revelação do prêmio Craque do Brasileirão, organizado pela CBF.

DESCE

Ricardo Barros

O líder do governo na Câmara saiu em defesa de uma das maiores pragas da administração pública: a prática do nepotismo. “Se o parente é qualificado, qual é o problema?”, disse o deputado.

Flordelis

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou do cargo a deputada federal, que responde a processo por ser a suposta mandante do homicídio do próprio marido.

Gérard Depardieu

A polícia francesa voltou a investigar o ator por acusações de estupro e agressão sexual feitas pela primeira vez em 2018.

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727