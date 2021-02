SobeDesce: de Luiza Trajano ao Botafogo

SOBE

Luiza Trajano

Liderado pela fundadora do Magazine Luiza, um grupo de empresários lançou movimento para possibilitar a vacinação de todos os brasileiros até setembro.

Mágico de Oz

O enredo clássico ganhará uma nova adaptação para as telas. A New Line Cinema está desenvolvendo uma versão inédita comandada por Nicole Kassell, que dirigiu três episódios da minissérie de Watchmen.

Ambev

A cervejaria prometeu dar um auxílio de até 255 reais para ambulantes durante o Carnaval, devido ao cancelamento das festas por causa da pandemia.

DESCE

México

O país é o atual campeão mundial de mortalidade por coronavírus. A cada 100 pessoas infectadas, 8,6 vão a óbito devido à Covid-19.

Botafogo

Cheio de glórias no passado, o time da estrela solitária é só vexame no presente. A derrota por 1 a 0 para o Sport no último dia 5 selou a queda por antecipação do time para a Série B do Brasileirão, o terceiro rebaixamento na história do clube.

Lava-jato

Com o fim da força-tarefa de Curitiba e com mais mensagens revelando bastidores de seu funcionamento, a operação vive o pior momento desde a criação

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725