SobeDesce: o que foi bem e o que foi mal na semana

SOBE

Previsão do PIB

O Fundo Monetário Internacional aumentou de 2,8% para 3,6% a perspectiva de crescimento econômico do Brasil em 2021 e reduziu de 5,8% para 4,5% a queda esperada para 2020.

Transgêneros

O presidente dos EUA, Joe Biden, revogou decisão de Donald Trump que vetava o ingresso de pessoas nas Forças Armadas com base em sua identidade de gênero.

Apple

O último trimestre da empresa em 2020 foi o melhor de sua história, alimentado pelo iPhone 12 e pela procura por eletrônicos durante a pandemia. As vendas chegaram a 100 bilhões de dólares.

DESCE

Dinheiro estrangeiro

O investimento direto no Brasil em 2020 foi de apenas 34,2 bilhões de dólares, a metade do registrado no ano anterior, menos do que o esperado pelo Banco Central e o pior resultado desde 2009.

Juan Guaidó

A União Europeia deixou de tratá-lo como o “presidente interino” da Venezuela, como era desde 2019. O opositor de Nicolás Maduro é tido ainda como o chefe da nação por EUA, Reino e Unido e Brasil.

Negacionistas do PSL

Bia Kicis (DF) virou alvo do MPF após gravar clipe crítico ao uso de máscara contra a Covid-19. Daniel Silveira (RJ) foi retirado de um voo pela PF por estar sem a proteção.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723