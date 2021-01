SobeDesce: da inflação à F1 em São Paulo

SOBE

Inflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial do IBGE, ficou em 4,52% em 2020, o maior dos últimos quatro anos e acima do centro da meta, que era de 4%.

Champs-Élysées

A célebre avenida de Paris vai receber um banho de loja de 250 milhões de euros e ganhar um boulevard arborizado de 2 quilômetros para recuperar o esplendor.

Tela grande

A participação dos televisores com 49 ou mais polegadas nas vendas do setor no Brasil cresceu de 48%, em 2019, para 60%, em 2020, segundo a consultoria GfK.

DESCE

Emmanuel Macron

O presidente francês iniciou uma ofensiva contra a soja brasileira, que, segundo ele, desmata a Amazônia — o que não é verdade (quase a totalidade da produção do grão ocorre em áreas legais).

F1 em São Paulo

A Justiça suspendeu o contrato de 100 milhões de reais firmado pela prefeitura do tucano Bruno Covas com a empresa MC Brazil, que promoveria o GP de Interlagos, em razão da falta de licitação e do sigilo do processo.

Fernando Cury

O conselho de ética do Cidadania defendeu a expulsão do deputado estadual flagrado apalpando o seio da colega Isa Penna (PSOL) em sessão da Assembleia de SP.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721