SobeDesce: o que foi bem e o que foi mal na semana

SOBE

Campos Neto

O comandante do BC do Brasil foi eleito o presidente de Banco Central do ano pela revista britânica The Banker, especializada em finanças.

Diretoras de cinema

As cineastas ganharam um peso inédito na indústria. Segundo estudo da Universidade de San Diego, 16% dos diretores que assumiram os 100 filmes mais rentáveis no ano são mulheres.

Cristiano Ronaldo

O craque português superou Pelé em número de gols em jogos oficiais (758 a 757). Mas o Rei ainda ganha de goleada na contagem geral, com 1238 tentos anotados na carreira.

DESCE

Voto impresso

A campanha bolsonarista para a volta das cédulas de papel baseada em teorias conspiratórias não colou entre a população: de acordo com pesquisa do Datafolha, três em cada quatro brasileiros confiam nas urnas eletrônicas.

Cavani

Por um post racista, o artilheiro uruguaio foi punido na Inglaterra, onde está jogando atualmente. Ficará suspenso por três jogos e pagará multa de 710 000 reais.

Vendas de carros

A comercialização de automóveis no Brasil sofreu uma queda de quase 30% em 2020, pior resultado desde 2016.

Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720