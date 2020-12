SobeDesce: do agronegócio aos fogos de artifício

SOBE

Agronegócio

O setor deve ultrapassar pela primeira vez na história a marca de 1 trilhão de reais em negócios em 2021.

Musicais da Broadway

As produções migraram com sucesso para as plataformas de streaming, Netflix e Disney+, entre outras, que apostam em adaptações ou gravações diretamente dos palcos.

Cafu

O lateral brasileiro foi o azarão da lista dos melhores jogadores de todos os tempos da revista France Football. Ronaldo e Pelé também entraram no time. Com três indicações, o Brasil foi o país com mais nomes na enquete.

DESCE

Carlos Ghosn

Agora é a Justiça francesa que está no encalço do ex-executivo da Renault-Nissan-Mitsubishi. Por suspeitas de sonegação fiscal, um juiz do país determinou o confisco de bens no valor de 80 milhões de reais em nome do empresário e de sua esposa, Carole.

IDH

O Brasil caiu cinco posições na mais recente edição do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Agora, o país ocupa a 84ª colocação entre 189 nações do ranking.

Fogos de artifício

Com o cancelamento das festas de réveillon, a indústria de artefatos pirotécnicos deve ter uma queda de 90% nas vendas.

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718