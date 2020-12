SobeDesce: de Angela Merkel ao Carrefour

SOBE

Angela Merkel

Pela décima vez, a chanceler alemã foi escolhida como a mais poderosa na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo da Forbes.

Breakdance

A dança de rua será uma das novas modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ao lado de escalada esportiva, skateboarding e surfe.

Bob Dylan

O cantor embolsou 300 milhões de dólares com a venda de seu catálogo de músicas à Universal. A transação abrange seis décadas de sucessos, como Blowin’ in the Wind e The Times They Are a-Changin.

DESCE

Carrefour

A rede foi excluída pela B3/Bovespa e pela Dow Jones da lista de empresas com boas práticas de governança por causa do episódio do homem negro morto por espancamento.

Eric Clapton

O cantor e guitarrista inglês gravou uma música de Van Morrison contra o lockdown e o isolamento social. As redes sociais não perdoaram a desafinada.

Brasileiros na F1

Pietro Fittipaldi quebrou um jejum de três anos sem pilotos nacionais na categoria, mas não empolgou: chegou em 17º lugar no GP do Bahrein.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717