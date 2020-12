SobeDesce: do Bovespa ao Flamengo

SOBE

Bovespa

O principal índice da bolsa de valores, a B3, encerrou o mês passado com alta de 15,9%, a maior valorização em novembro desde 1999.

Marília Mendonça

A rainha da “sofrência” é a artista mais ouvida em 2020 na plataforma de streaming musical Spotify no Brasil. A cantora também foi campeã de audiência de lives no YouTube neste ano.

Nintendo

A Universal Studios do Japão vai inaugurar um parque temático dedicado à empresa de games no dia 4 de fevereiro de 2021. O anúncio foi feito em Osaka na última segunda, 30.

DESCE

Política ambiental

Um novo dado reforçou de forma eloquente o descaso do governo com a preservação da Amazônia: o desmatamento na floresta entre agosto de 2019 e julho de 2020 atingiu o maior patamar em mais de uma década, segundo dados do Inpe.

Apple

Foi multada em 12 milhões de dólares na Itália. O motivo: a empresa divulgou erroneamente que vários modelos de iPhone eram à prova d’água sem especificar as circunstâncias.

Flamengo

O campeão da Libertadores de 2019 foi eliminado pelo Racing nas oitavas de final da edição 2020.

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716