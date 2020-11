SobeDesce: o que se destacou na semana

SOBE

Tite

A seleção comandada pelo técnico venceu as quatro primeiras partidas das eliminatórias, o melhor começo do escrete canarinho na competição desde 1981.

IPOs

A abertura de capital de empresas do país registra o melhor ano desde 2007, tanto em volume financeiro quanto em número de operações.

Carnaval Temporão

Definida a data de realização dos desfiles, que passou para julho de 2021 (desde que exista uma vacina), as escolas do Rio agora se preparam para reabrir os barracões

DESCE

Celso Russomanno

O deputado consolidou sua reputação de “cavalo paraguaio”: pela terceira vez nas eleições de São Paulo, largou na frente e ficou fora do segundo turno.

Alemanha

Em dia de Brasil da Copa de 2014, a seleção do país levou uma surra histórica de 0 a 6 da Espanha. E olha que o time de Felipão ainda fez um golzinho de honra no desastre de 1 a 7 no Mineirão…

Fumantes

Segundo pesquisa do IBGE, a taxa de pessoas que consomem produtos derivados de tabaco, fumado ou não, de uso diário ou ocasional foi de 12,8% em 2019 — contra 14,9% em 2013.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714