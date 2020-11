SobeDesce: de Rogerio Fasano a Johnny Depp

SOBE

Rogerio Fasano

Um dos principais nomes da gastronomia e da hotelaria no Brasil, o empresário, que passou por um transplante recente de fígado, iniciou campanha publicitária e nas redes sociais para incentivar a doação de órgãos.

Técnicos Brasileiros

Depois de um começo difícil no campeonato nacional, treinadores nascidos no país têm conquistado boas vitórias contra as estrelas estrangeiras de Flamengo & Cia.

Baby Shark

Os pais não suportam, os filhos amam: a grudenta música infantil tornou-se o vídeo mais visto na história do YouTube.

DESCE

Johnny Depp

Em sentença proferida em Londres no último dia 2, o ator perdeu seu processo por difamação contra o tabloide britânico The Sun, que o chamou de “espancador de esposa”.

Valdemiro Santiago

A Justiça de São Paulo decretou nova penhora nas contas bancárias do fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, em razão de dívidas da entidade.

Gregorio Duvivier

Assim como alguns blogueiros bolsonaristas, com inverdades e manipulação política, o humorista usou o Twitter para criticar de forma equivocada o trabalho do repórter Cássio Bruno, de VEJA.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712