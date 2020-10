SobeDesce: o que foi bem e o que foi mal na semana

Atualizado em 29 out 2020, 14h16 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

Por Da Redação - Atualizado em 29 out 2020, 14h16 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

SOBE

Lewis Hamilton

O piloto inglês tornou-se no último domingo, 25, o recordista absoluto de vitórias na história da Fórmula 1, com 92, superando as 91 do alemão Michael Schumacher.

Venda de imóveis

O mercado imobiliário é um dos setores que apresentam melhor desempenho neste momento. Só a cidade de São Paulo registrou em setembro alta de quase 20% em relação ao mesmo período de 2019.

Games

Jair Bolsonaro anunciou redução no IPI para a compra de consoles e máquinas de jogos. O imposto passou de 40% para 30%.

DESCE

Marichu Mauro

A embaixadora das Filipinas no Brasil foi convocada de volta ao país asiático após ter sido flagrada agredindo uma empregada na residência diplomática, em Brasília.

Turismo global

Devido à Covid-19, as viagens internacionais registraram queda de 70% nos oito primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período no ano passado.

Filipe Sabará

Teve a candidatura à prefeitura de São Paulo indeferida pelo TRE, após a Justiça acatar o pedido movido pelo partido Novo. Ele foi expulso da sigla por inconsistências no currículo e na declaração de patrimônio.

Publicado em VEJA de 4 de novembro de 2020, edição nº 2711