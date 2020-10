SobeDesce: o que foi bem e o que foi mal na semana

Atualizado em 22 out 2020, 15h00 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

Por Da Redação - Atualizado em 22 out 2020, 15h00 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

SOBE

Alexandre de Moraes

O ministro do STF acumulou a relatoria de três dos inquéritos mais importantes da República no momento: o das fake news, o da interferência de Jair Bolsonaro na PF e o do financiamento a atos antidemocráticos.

Cinemas na China

O gigante asiático superou os EUA como o país com maior bilheteria dos cinemas.

Fleetwood Mac

Graças a um vídeo que viralizou no aplicativo TikTok e obteve mais de 60 milhões de visualizações nos últimos dias, a banda inglesa voltou às paradas de sucesso da Billboard com o álbum Rumours, lançado em 1977.

DESCE

Fernando Collor

O senador (Pros-AL) e ex-presidente virou um dos alvos da PF em operação contra propinas para liberação de licenças ambientais.

Irlanda

A nação se tornou o primeiro país da União Europeia a retomar a política de lockdown para conter a Covid-19. Bares, restaurantes e comércios não essenciais fecharão as portas por pelo menos seis semanas.

Google

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos moveu processo contra o gigante de tecnologia, acusando a empresa de manter um monopólio ilegal sobre buscas e anúncios.

Publicado em VEJA de 28 de outubro de 2020, edição nº 2710