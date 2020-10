SobeDesce: do ensino remoto aos debates eleitorais

Atualizado em 8 out 2020, 13h53 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

Por Da Redação - Atualizado em 8 out 2020, 13h53 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

SOBE

Temperatura

Está cada vez mais difícil duvidar do aquecimento global. De acordo com o Copernicus Climate Change, um centro europeu de pesquisas, o mês de setembro foi o mais quente na história mundial.

Ensino remoto

O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite a continuidade do sistema de aulas on-line até dezembro de 2021, caso seja opção das redes.

Roberto Campos Neto

Apenas em dois dias, 10 milhões de pessoas se cadastraram no Pix, o novo método de transferências eletrônicas desenvolvido pelo Banco Central.

DESCE

Debates eleitorais

Devido ao excesso de candidatos, SBT, Record e CNN Brasil cancelaram os encontros previstos para o primeiro turno.

Eduardo Bolsonaro

Com um inglês abaixo da crítica, nosso quase embaixador nos EUA mandou um tuíte desejando melhoras a Donald Trump. Entre outros erros, escreveu “firsty lady” ao mencionar Melania Trump. O correto é “first”.

Cinemas

A escassez de novos filmes afugentou o público na retomada do negócio. Uma das maiores redes de exibição do mundo, a Cineworld, anunciou que voltará a fechar suas 663 salas nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708