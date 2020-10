SobeDesce: de Arthur Lira a Carlos Moisés

Atualizado em 1 out 2020, 13h55 - Publicado em 2 out 2020, 06h00

SOBE

Arthur Lira

A PGR pediu arquivamento do caso em que o deputado era acusado de receber propina da Petrobas e da Queiroz Galvão. Com a decisão, Lira avançou cinco casas na disputa pela presidência da Câmara.

Renda média no país

Inflada pelo auxílio emergencial, ela alcançou 2 535 reais no trimestre terminado em julho, quase 9% acima do patamar de um ano antes, de acordo com os dados da Pnad-Contínua.

AC/DC

A veterana banda australiana vai retornar à estrada com o lançamento de um novo disco, o primeiro desde 2014.

DESCE

Carlos Moisés

A PF cumpriu na última quarta, 30, mandados de busca e apreensão contra o governador catarinense em investigação por desvios de verbas na saúde.

Abib Maldaun Neto

O nutrólogo de São Paulo acusado de abusar sexualmente de várias pacientes teve o registro suspenso pelo Cremesp.

Roberto e Erasmo Carlos

A dupla perdeu na Justiça ação na qual tentava recuperar os direitos sobre 72 canções que pertencem hoje à editora Fermata, incluindo clássicos como Se Você Pensa e Sentado à Beira do Caminho. Cabe recurso.

Publicado em VEJA de 7 de outubro de 2020, edição nº 2707