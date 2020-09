SobeDesce: de ‘Pantanal’ ao Flamengo

SOBE

Pantanal

A Rede Globo anunciou o remake para 2021 da novela. Exibido em 1990, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi o grande sucesso da extinta TV Manchete.

Jeff Bezos

Pelo terceiro ano consecutivo, o dono da Amazon lidera a lista dos homens mais ricos dos EUA. De acordo com a revista americana Forbes, o patrimônio do empresário é estimado em 200 bilhões de dólares.

Nina Bahinskaya

Vídeos da bielorussa de 73 anos enfrentando a repressão viralizaram e ela se tornou símbolo da oposição no país ao ditador Alexander Lukashenko.

DESCE

Flamengo

Troca de e-mails internos indica que o clube sabia dos problemas nas instalações do Ninho do Urubu desde 11 de maio de 2018, nove meses antes do incêndio que matou dez menores das categorias de base do time.

Mulan

Novo filme da Disney é alvo de pedidos de boicote na Ásia. Ativistas afirmam que a atriz Liu Yifei, que interpreta a personagem principal, é um “ícone do autoritarismo” chinês.

Mario Frias

Em um surto de mau humor, o secretário da Cultura criticou Marcelo Adnet, autor de impagáveis imitações de figuras do governo (incluindo Frias).

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704