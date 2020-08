SobeDesce: de Caetano Veloso a Marília Mendonça

SOBE

Caetano Veloso

Transmitida no último dia 7, a live do cantor bateu o recorde de audiência na Globoplay, superando as apresentações de Ivete Sangalo e de Luan Santana na mesma plataforma.

Consumo de vinhos

Mesmo com o fechamento de bares e restaurantes, o Brasil registrou crescimento de 27,8% no volume comercializado da bebida no primeiro semestre.

Vanderlei Luxemburgo

Ao comandar a vitória do Palmeiras contra o Corinthians, o técnico tornou-se recordista de títulos do Campeonato Paulista, com nove conquistas, cinco delas à frente do Verdão.

DESCE

Steve Easterbrook

O ex-presidente do McDonald’s está sendo processado pela empresa por supostamente ter mantido relações impróprias com funcionárias durante sua gestão.

TJ de São Paulo

Em meio à pandemia da Covid-19, o tribunal propôs ao governo do estado um aumento orçamentário de 55% em 2021. A pedida para a ampliação de gastos chega quase a 7 bilhões de reais.

Marília Mendonça

Depois de fazer piada com a ida de um músico a boate LGBTQIA+ em Goiânia, ela foi acusada nas redes sociais de transfobia e acabou pedindo desculpas pelo escorregão.

Publicado em VEJA de 19 de agosto de 2020, edição nº 2700